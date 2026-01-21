"Wäre ich Curvy Model …": Amira Aly verteidigt sich nach Kritik wegen Dessous-Shooting

Köln - Ende September hat Amira Aly (33) für Aufsehen gesorgt! In sexy Dessous ließ sie sich für eine Werbekampagne ablichten . Doch die Fotos scheinen nicht bei jedem gut angekommen zu sein.

Amira Aly (33) ist wegen ihrer Dessous-Fotos in die Kritik geraten. © lascanaofficial

Vor allem die Tatsache, dass sie inzwischen zweifache Mutter sei und sich dennoch so "freizügig" zeige, sei einigen Nutzern heftig aufgestoßen.

Ihr werde oft vorgeworfen, wie man sich als Mama in Unterwäsche so zeigen könne, wie sie im Gespräch mit Paula Lambert (51) in ihrem Podcast "Iced Macho Latte" erklärt.

Vor allem die Bilder, in denen sie rote Unterwäsche trägt, hätten zahlreiche negative Kommentare erhalten. "Ich glaube, das lag an der Farbe. Das ist kein Scherz", zeigt sich Amira fassungslos.

"Diese rote Unterwäsche, das war pornogleich für die Leute", führt Amira weiter aus.

Die gebürtige Österreicherin hat eine Vermutung, weshalb sie sich der Kritik stellen muss.

"Ich finde es einfach nur erschreckend, weil ich glaube, wäre ich jetzt nicht so trainiert oder wäre ich Curvy Model und Mama, dann wäre das gar nicht so ein Riesenthema geworden", vermutet die Ex-Frau von Oliver Pocher (47).