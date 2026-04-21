Liebes-Aus nach wenigen Wochen: Eric Sindermann wieder Single

Berlin - Es hat sich ausgesindermannt! Mitte März stellte Eric Sindermann (37) noch seine neue Liebe vor. Knapp einen Monat später ist schon wieder alles aus. Der selbst ernannte Modekönig ist wieder Single!

Eric Sindermann (37) ist schon wieder solo. © Instagram/Eric Sindermann

In seiner Instagram-Story deutete er schon am Montag private Veränderungen an, ohne, dass er näher darauf einging. Das übernahm dann seine (Ex-)Freundin Chayenne: "Kurzes Feedback meinerseits: Ich habe die Beziehung mit Eric Sindermann beendet. Ich wünsche ihm trotzdem alles Gute", schrieb sie kurz und knapp in ihrer Instagram-Story.

Auch der sonst so redegewandte Ex-Handballer hielt sich kurz. Den Trennungspost kommentierte er nur mit "Berliner Kindl ist ein Arschloch" und einem gebrochenem Herzen.

Sein Fokus liege derzeit auf etwas anderem: dem Boxkampf bei "Stars im Ring". "Bitte mich jetzt nicht alle nerven, werde mich zu gegebenem Anlass dazu äußern", schrieb der "Sindsman".

Beim 37-Jährigen scheint die Liebes-Pechsträhne anzuhalten. Vergangenes Jahr sah es noch so aus, als würde eine attraktive Hundesitterin im Eiltempo sein Herz erobern. Doch so schnell die Liebes-Gerüchte auftauchten, so schnell waren diese auch wieder abgeflacht.

Jetzt schien er sein Liebes-Glück mit seiner "Otto-Normalverbraucherin", wie er Chayenne taufte, gefunden zu haben. Doch auch das Liebes-Glück hielt nur kurz.