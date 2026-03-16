Liebes-Outing im Kino: Eric Sindermann zeigt seine neue Freundin

Berlin - Er ist wieder in festen Händen! Eric Sindermann (37) lässt auf Instagram die Liebes-Bombe platzen und zeigt sich mit neuer Freundin an seiner Seite.

Eric Sindermann (37) zeigt seine neue Freundin Chayenne. © Instagram/Eric Sindermann

Arm in Arm hält er seine neue Liebe vor einem Kinobesuch fest. Während der Ex-Handballer gewohnt selbstbewusst in die Kamera schaut, blickt seine bessere Hälfte ihn verliebt von der Seite an. Manchmal sagt ein Bild eben wirklich mehr als tausend Worte.

Und auch der Reality-Star fasst sich kurz: "Für viele bin ich Reality-TV-König. Für sie bin ich einfach Eric", schreibt das Mode-Genie. Spätestens aber ein Blick auf die Hashtag #couplegoals oder #couplelove zeigt: Eric ist wieder vergeben.

Doch wer ist die brünette Dame an seiner Seite? In ihrem Instagram-Profil (1902 Follower) nennt sie sich selbst Chayenne und scheint auch sonst eher mit der Promiwelt wenig am Hut zu haben. Das ist es, was Eric Sindermann so an ihr schätzt, wie sein Post zeigt: Sie liebt den Menschen Eric, nicht den Reality-Star!

Zuletzt hatte der selbsternannte Modekönig in Sachen Liebe eher weniger Glück. Vergangenes Jahr sah es noch so aus, als würde eine attraktive Hundesitterin sein Herz erobern. Doch so schnell die Liebes-Gerüchte auftauchten, so schnell waren diese auch wieder abgeflacht.