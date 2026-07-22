Bekannt aus "Godzilla vs. Kong": Schauspielerin Kaylee Hottle mit nur 18 Jahren gestorben

USA - Die US-amerikanische Schauspielerin Kaylee Hottle ist im Alter von nur 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Kaylee Hottle (†18) im März 2024 bei der Premiere von "Godzilla x Kong: The New Empire" in Hollywood. © Frederic J. BROWN / AFP

Kaylees Vater Joshua Hottle teilte die traurige Nachricht in einem 23-minütigen Facebook-Livestream. Dabei erklärte er in der amerikanischen Gebärdensprache (ASL), dass er aus Texas anreisen müsse, um die Leiche seiner Tochter in Empfang zu nehmen.

Der sichtlich aufgelöste Vater erklärte, er habe erfahren, dass Kaylee am Dienstagmorgen in Maryland in einen schweren Autounfall verwickelt wurde. Kurz nach diesem ersten Schock hätten die Behörden ihn angerufen und mitgeteilt, dass ihr Herz auf dem Weg ins Krankenhaus stehen geblieben sei.

Kaylee wuchs in einer Gehörlosen-Familie in Atlanta (Georgia) auf. Ihre Karriere begann sie bereits im Alter von neun Jahren mit Auftritten in verschiedenen Werbespots.

Als besonders erfolgreich erwies sich dabei ein Spot zur Live-Video-Messaging-App "Glide", die von vielen Mitgliedern der Gehörlosen- und Schwerhörigen-Gemeinschaft genutzt wird.

Im Jahr 2021 spielte Kaylee die Rolle der Jia im Science-Fiction-Actionfilm "Godzilla vs. Kong". Darin kommuniziert die Teenagerin, die auf Skull Island mit Rebecca Halls (44) Figur Dr. Ilene Andrews zusammenlebt, mit King Kong über Gebärdensprache.