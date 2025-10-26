Ermittlungen gegen Jurassica Parka: Jetzt spricht ihre Kollegin

Berlin - Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt gegen Dragqueen Jurassica Parka (46) wegen Kinderpornografie-Verdachts. Nun hat sich ihre Freundin Margot Schlönzke zu dem Thema geäußert.

Seit 2020 führten Margot Schlönzke (Foto) und Jurassica Parka (46) einen gemeinsamen Podcast. © Instagram: margotschloenzke

"Ich habe die Zusammenarbeit mit ihr frühstmöglich ausgesetzt, nachdem sie mich über das laufende Ermittlungsverfahren informiert hat", schrieb Schlönzke in ihrer Instagram-Story.

Seit 2020 blickten die Berliner Dragqueens in ihrem gemeinsamen Podcast mit viel Witz auf die Ereignisse des vergangenen Monats zurück. Nun wurde dieser vorerst offline genommen.

"Diese jüngsten Erkenntnisse haben mich in meiner Entscheidung bestätigt, die Zusammenarbeit vorerst auszusetzen und nun endgültig zu beenden", so die Travestiekünstlerin.

Ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft teilte TAG24 vor einigen Tagen mit, dass Anfang Juli 2025 die Wohnung des Beschuldigten wegen des Verdachts auf Besitz und Verbreitung kinderpornografischer Inhalte durchsucht worden sei.

Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauere an.