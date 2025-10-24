Schlimmer Verdacht gegen Berliner Dragqueen: Ermittlungen gegen Jurassica Parka

Berlin - Schwere Vorwürfe gegen Jurassica Parka (46): Es geht um den mutmaßlichen Besitz und die mutmaßliche Verbreitung von Kinderpornografie.

Jurassica Parka (46, l.) war bereits zu Gast in Jan Böhmermanns (44) Koch-Talkshow "Böhmi brutzelt". © Lennart Speer/ZDF/dpa

Parka zählt seit vielen Jahren zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Berliner Drag-Szene. Im Kreuzberger BKA-Theater moderiert sie seit über einem Jahrzehnt ihre eigene Talkshow, wo sich die Promis die Klinke in die Hand geben.

Zudem organisiert die Dragqueen seit 2012 eine erfolgreiche Partyreihe im queeren Club SchwuZ. Doch über der Privatperson hinter der schillernden Kunstfigur ziehen dunkle Wolken auf.

"Anfang Juli 2025 durchsuchten Einsatzkräfte der Berliner Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin die Wohnanschrift des Beschuldigten in Berlin wegen des Verdachts der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten", teilte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft auf Nachfrage von TAG24 mit. Der Tipp kam aus den Vereinigten Staaten.

"Hintergrund war die Meldung der US-amerikanischen Organisation 'NCMEC' an die deutschen Behörden im Zusammenhang mit der im Internet verwendeten IP-Adresse", sagte der Sprecher weiter. Die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauere an.

Bei dem "National Center for Missing & Exploited Children" (NCMEC) handelt es sich um eine gemeinnützige Organisation in den USA, die sich mit der Suche nach vermissten Kindern und dem Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung beschäftigt.