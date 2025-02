Erneutes Bangen um Carlo von Tiedemann: Fünf Liter Blut verloren

Immer wieder macht der 81-Jährige traurige Schlagzeilen ob seines Gesundheitszustandes. © Marcus Brandt/dpa

Erst im April vergangenen Jahres kämpfte er im Krankenhaus um sein Leben. "Ich kam mit einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefäßen in die Klinik. Der Schrittmacher musste raus, es war lebensbedrohlich. Ich war sehr schweratmig und habe nur noch schlecht Luft bekommen."

Eine vierstündige Operation folgte. Wochenlang lag er anschließend im Bett und brach sich unglücklicherweise dabei einen Wirbel.

"Der Wirbel musste in zwei sehr langen Eingriffen operiert werden und auch die Nachbehandlung war sehr schmerzhaft. Jetzt muss ich alles wieder neu lernen, mich richtig zu bewegen. Ich war am Anfang nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich war stocksteif", so der Moderator damals. "Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen."

2023 kam er mit einer Lungenentzündung und 40 Grad Fieber ins Krankenhaus. Zwei Tage lang sei sein Zustand kritisch gewesen.

2021 wurde bei ihm Amyloidose diagnostiziert.