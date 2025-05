Frohe Botschaft zum Muttertag: Gisele Bündchen erneut Mama geworden

Mit diesen süßen Bildern verkündete Gisele Bündchen (44), dass sie erneut Mama geworden ist. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/gisele

Für die gebürtige Brasilianerin ist es bereits das dritte Kind. Ihr neugeborener Sohn ist für sie und ihren neuen Partner Joaquim Valente jedoch der erste gemeinsame Sprössling.

Auf ihrem Instagram-Kanal verkündete sie am Sonntag die frohe Botschaft und postete dazu eine Reihe an Bildern, in welchen sie liebevoll ihren Sohn in den Armen hält.

Nachdem sie monatelang in den sozialen Medien abgetaucht war, verriet sie ihren Follower mit dem süßen Post, warum es lange Zeit so still um die 44-Jährige gewesen war.

Sie sei damit beschäftigt gewesen, das Leben zu genießen, schreibt sie. "Manchmal teilt man die schönsten Momente nicht – man lebt sie einfach."