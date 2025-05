Droht Jimi Blue Ochsenknecht wegen geprellter Zeche bald Knast? "Ich kenne meine Wahrheit"

Berlin/Tirol - An seinem 30. Geburtstag hat es Jimi Blue Ochsenknecht (33) ordentlich krachen lassen. Dass ihm diese Feier teuer zu stehen kommt und sogar die Justiz gegen den "Wilde-Kerle"-Schauspieler ermittelt, lässt ihn wohl kalt.

Es bestehe der Verdacht, "dass Herr Ochsenknecht schon als er die Leistungen in Anspruch nahm, entweder nicht fähig oder nicht willens war, diese Leistungen auch zu bezahlen". Der Schaden belaufe sich auf 5000 Euro.

Damals verbrachte Jimi Blue vier Tage im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol und erhielt anschließend für die Sause eine Rechnung in Höhe von sagenhaften 13.827,35 Euro.

"Ich kenne meine Wahrheit, und ich stehe für meine Fehler gerade und da habe ich keinen Fehler begangen", sagte der Schauspieler bei einem RTL-Interview während eines Wilde-Kerle-Fan-Events am Wochenende in Berlin .

Jimi Blue ist nach dem Liebes-Aus mit Rennfahrerin Laura-Maria Geissler (26) im TV auf der Suche nach einer Dateing-Partnerin. © Stefanie Schumacher/Sky/dpa

Für Jimi Blue scheint seine Feier mit satter Rechnung bereits passé zu sein, denn er spricht von einer "vergessenen Geschichte".

"Es gibt sehr, sehr viele Leute, die, wenn man Erfolg hat, ein Stück vom Kuchen abhaben wollen, und manche Sachen kommen in die Öffentlichkeit, die nicht an die Öffentlichkeit kommen sollen", so der Berliner.

Der Hotelbetreiber Willi Steindl (32) sagte dem Magazin "Bunte", dass Jimi Blue ihn gefragt hätte, ob er am Ende seines Urlaubs alles auf einmal zahlen könnte. "Das war alles ein geplanter Betrug! Ich bin davon überzeugt, dass er von Anfang an nicht zahlen wollte. Früher oder später wird er dafür hoffentlich ins Gefängnis kommen und seine gerechte Strafe erhalten!", so Steindl.

Jimi Blue Ochsenknecht, der mit Yeliz Koc (31) eine Tochter (3, Snow) hat, ist indes bei der Dating-Show "Are You The One?" auf der Suche nach der großen Liebe, nachdem die Beziehung zu Rennfahrerin Laura-Maria Geissler (26) gescheitert ist.