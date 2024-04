Kult-Moderator Carlo von Tiedemann in Lebensgefahr! Das ist passiert

Kult-Moderator Carlo von Tiedemann (80) musste vor Kurzem um sein Leben fürchten. Acht Wochen lag er im Krankenhaus. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Die NDR-Legende zu BILD: "Ich kam mit einer bakteriellen Infektion an den Herzkranzgefäßen in die Klinik. Der Schrittmacher musste raus, es war lebensbedrohlich. Ich war sehr schweratmig und habe nur noch schlecht Luft bekommen."

Doch damit nicht genug: Nach der vierstündigen Operation lag der 80-Jährige wochenlang im Krankenhausbett, brach sich dabei einen Wirbel! "Den vierten von oben. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte", verdeutlichte Tiedemann.

Die Konsequenz: weitere OPs: "Der Wirbel musste in zwei sehr langen Eingriffen operiert werden und auch die Nachbehandlung war sehr schmerzhaft. Jetzt muss ich alles wieder neu lernen, mich richtig zu bewegen. Ich war am Anfang nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich war stocksteif."

Acht Wochen sei er in der Klinik gewesen, anschließend noch einmal vier Wochen in der Reha. "Jetzt komme ich noch einen Monat in die stationäre Kurzzeitpflege nach Schleswig-Holstein. Dann hoffe ich, ist das Gröbste überstanden", so Tiedemann.

Sein Haus in Quickborn bei Hamburg, in das er nach der Kurzzeitpflege zurückkehrt, sei bereits barrierefrei umgebaut worden. Tiedemann erleichtert: "Ich bin dem Tod gerade noch mal von der Schippe gesprungen."