Eros Ramazzotti wieder Single: 25 Jahre jüngere Ex spricht von "großem Schmerz"

Dalila Gelsomino (35) begleitete Eros Ramazotti zuletzt auf seiner Welt-Tournee. Danach wurde es still um die beiden. © Montage: instagram/daligelsomino, IMAGO/Future Image

Wenn es um herzergreifende Schmusesongs geht, macht Ramazzotti keiner etwas vor. Wenn es um das eigene Glück geht, scheint der Italiener aber einfach nicht den richtigen Ton zu treffen.

Nach rund zwei Jahren ist auch seine Beziehung zu Dalila Gelsomino (35) in die Brüche gegangen. Das Model enthüllt auf Instagram, dass die letzten Monate geprägt waren von "großem Schmerz" und "unendlichem Schweigen".

Sie habe mit aller Kraft versucht, an der Beziehung festzuhalten, "aber es gibt Zeiten, in denen das Leben einem einfach beibringen will, loszulassen", erklärt sie in einem ausführlichen Instagram-Statement.