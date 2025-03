Erotikmodell RoxxyX hat riesiges Helene-Fischer-Tattoo: Und was sagen die Männer?

Berlin - Erotikmodel RoxxyX (35) liebt Tattoos und ist ein riesiger Fan von Helene Fischer (40). Und so ziert inzwischen ein großflächiges Porträt der Schlagerikone den linken Oberschenkel der Berlinerin . Doch wie reagiert eigentlich die Männerwelt?

Erotikmodel RoxxyX (35) hat sich ihr Idol Helene Fischer (40) auf den Oberschenkel stechen lassen. © RoxxyX (Bildmontage)

"Obwohl ich großflächig tätowiert bin, fällt den meisten genau dieses Tattoo auf. Aber nicht, weil es Helene Fischer ist – sondern weil fast jeder denkt, es sei ein Porträt von mir selbst!", berichtete RoxxyX im Gespräch mit der Online-Plattform "BestFans".

Ihr selbst sei die Ähnlichkeit mit der "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin zuerst gar nicht aufgefallen. Wenn sie dann aufkläre, wer ihrem Partner da wirklich von ihrem Oberschenkel entgegenblickt, gebe es größtenteils nur "ein verschmitztes Schmunzeln", erklärte RoxxyX.

Zwar ist die 35-Jährige tatsächlich ein Helene-Fischer-Ultra, besucht seit Jahren Konzerte und ist beeindruckt von Talent und Persönlichkeit der Sängerin. Doch hinter ihrem auffälligen Tattoo steckt mehr als nur Fanliebe.

Alles fing an mit Sophia Thomalla (35), verriet RoxxyX. Die Moderatorin hatte 2018 in einem Instagram-Post erklärt, sich bei 200.000 Likes ein Helene-Fischer-Tattoo stechen zu lassen - und am Ende gekniffen.

RoxxyX: "Ich fand das schade. Sophia war für mich immer eine Frau nach dem Motto: 'Eine Frau, ein Wort.' Als sie sich dann aber drückte, dachte ich mir: 'Na gut, dann mache ich es eben!'"