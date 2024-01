Ersatzmann Kim nicht beim Turmspringen dabei: Diese Verletzungen zog er sich beim Training zu

Bremen/Köln - Am Freitag versammelten sich wieder allerhand Promis, um sich für RTL im Turmspringen zu messen. Kim Tränka (32, " Prince Charming ") trainierte zwar fleißig, kam am Ende aber nicht zum Zug

"Keine halben Sachen". Auch blaue Flecken und Prellungen gehörten wohl zum Training dazu. © Screenshot/Instagram/kim_tnka

Statt selbst kunstvoll ins Nass zu springen, sah der ehemalige "Prince Charming" seinen Kollegen von der Tribüne aus zu.

Er war "nur" als Ersatzkandidat zugegen. Da sich glücklicherweise niemand ernsthaft verletzte, kam er entsprechend nicht zum Einsatz.

"Die Stimmung in der Halle war am Kochen (nicht nur wegen der Innentemperatur). Den Adrenalinkick hätte ich gerne mitgenommen", erklärte der 32-Jährige am Samstag in einer Fragerunde auf Instagram.

Trainieren musste er im Vorhinein für den Fall der Fälle aber natürlich trotzdem. Verpflichtend seien drei Trainingseinheiten für die Teilnehmer gewesen, verriet er seinen neugierigen Followern.



Er selbst habe vier Wochen lang geübt. In der Zeit sei er von jeder Höhe aus gesprungen. Drei Meter, fünf Meter, 7,5 Meter und auch vom Zehnmeterbrett. "Von zehn Metern hat mir ein normaler Fußsprung gereicht. Das zwiebelt ordentlich an den Fußsohlen", so der Prinz.