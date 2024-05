Es geht um den Arzt: Serkan und Samira verraten brisante Geburtsdetails!

Dachau - Seit einer Woche sind Serkan und Samira Yavuz (beide 30) zum zweiten Mal Eltern. Nun haben die beiden Reality-Stars (" Sommerhaus der Stars ") nach den ersten Tagen als zweifache Mama und Papa Einblicke in die Geburt der kleinen Valea gegeben.

Freuen sich nun auf die gemeinsame Zeit als zweifache Eltern: Serkan & Samira Yavuz (beide 30). © Bildmontage: Instagram/serkan_yavuz

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Badass Reality" schauen die beiden auf die Geburt zurück. Dabei kommt heraus: Die Geburt ging selbst für das fachkundige Team im Krankenhaus ein wenig zu schnell.

"Leute, ich hab’s selbst nicht gecheckt, aber auf einmal hieß es: 'Der Kopf ist schon da!' Und ich denke mir: 'Was, der Kopf ist schon da?'", erzählt Samira von der Unterhaltung mit ihrer Hebamme im Kreißsaal.

Das Besondere: Der Arzt, der bei der Geburt eigentlich immer dabei ist, war zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Kreißsaal!

"Die wollten den Chefarzt noch rufen, es ging dann aber so schnell, womit niemand gerechnet hatte", erzählt Serkan über den Moment als seine Tochter Valea geboren wurde.

Im Nachhinein war alles aber halb so wild, denn die Kleine kam auch so wohlbehalten zur Welt. Als der Arzt hereinkam, sagte der laut Serkan nur: "Na gut, wenn das immer so schnell geht, dann Hut ab."