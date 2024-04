Es geht um ihre Tochter (9): Katie Price greift knallhart durch

West Sussex (Großbritannien) - Knatsch im Hause Price! Der Grund: Töchterchen Bunny Hayler (9) hält sich nicht an Regeln.

Wie " The Sun " bereits im März berichtete, soll es sich bei der Medien-Erziehung im Hause Price schon länger um ein emotionales und schwieriges Thema handeln.

Das Mädchen soll sogar allein Bestellungen im Internet getätigt haben! Das Verhalten der 9-Jährigen wirft also viele Fragen auf.

Videos auf YouTube zeigen ein junges Mädchen, das ihre Haare wild schüttelt, sich schick macht und an einer Zahnpasta-Tube leckt, während die ganze Welt dabei zusieht.

Auf dem YouTube-Kanal von Bunny Hayler (9) wurde lediglich die Kommentarfunktion deaktiviert. © Screenshot/YouTube/Bunny Hayler

"Ich habe in der Vergangenheit Probleme mit Bunny gehabt, große Probleme", zitiert "The Sun" das Erotik-Model aus dem "The Katie Price Show"-Podcast.

Bunnys Smartphone-Nutzung sowie der Umgang mit sozialen Medien sollen dabei Gegenstand der Streitigkeiten sein.

Die 45-jährige habe versucht, ihrer Tochter Grenzen aufzuzeigen und Sperren auf dem Handy einzurichten. Bunny soll es hingegen geschafft haben, diese Beschränkungen zu umgehen.



Skandal-Queen Katie Price habe daher die Reißleine gezogen, vor vier Wochen das Smartphone des Kinds einkassiert.

Der Verzicht habe aber auch Bunny einsichtig gestimmt. Das 9-jährige Mädchen würde laut Price nun wieder mehr reiten gehen, draußen sein und sich auch weniger mit Freunden streiten.