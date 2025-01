30.01.2025 19:21 Es hagelt Kritik: Schwangerer "Ex on the Beach"-Star sorgt mit dieser Aktion für Ärger

"Ex on the Beach"- Star Laura Mania und ihr Partner Dorant erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch jetzt sorgt die Schwangere für Ärger bei ihren Fans.

Von Florian Fischer

Köln - "Ex on the Beach"- Star Laura Mania (25) und ihr Partner Dorant erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Doch jetzt sorgt die Schwangerschaft für Ärger bei ihren Fans. Laura Mania (25) musste viel Kritik von ihren Fans einstecken. © Instagram/lauralmania (Screenshot) Mittlerweile ist die Influencerin am Ende ihres dritten Trimesters angekommen, doch trotzdem zieht sie ihr geliebtes Beauty-Programm durch. "Jemand hier wird nicht blass entbinden", teilt die 25-Jährige ihren rund 218.000 Anhängern in ihrer Instagram-Story mit und postet dazu ein Bild von einer Sonnenbank. Allerdings hat sie dafür wohl einiges an Kritik einstecken müssen. "Mir war natürlich klar, dass ich einige Nachrichten dazu bekommen werde, dass ich schwanger ins Solarium gehe", verrät das Reality-Sternchen. Promis & Stars Felix Neureuther stichelt gegen Biathlon-Star: "Noch nie gehört" Die Kritik interessiere sie jedoch nicht, denn sie habe sich zuvor den Rat von ihrem Gynäkologen eingeholt. Der Arzt hat die werdende Mutter über Risiken wie Hyperpigmentierung und Kreislaufprobleme aufgeklärt. Erst nach diesem Gespräch habe sich Laura dafür entschieden, sich für wenige Minuten auf die Sonnenbank zu begeben. Laura Mania schwärmt von ihrem Aufenthalt auf der Sonnenbank Seit November sind die 25-Jährige und ihr Partner Dorant verlobt. © Instagram/lauralmania (Screenshot) "Mir hat das unfassbar gutgetan", schwärmt sie. Aus diesem Grund sehe die TV-Bekanntheit keinen Grund, mit dem Sonnen aufzuhören. Bereits vor wenigen Tagen hatte Laura verraten, dass sie bereits Wehen hatte. "Zu lernen, wie man Wehen richtig veratmet, hat mir so viel Sicherheit und Vertrauen in mich selbst und die Geburt gegeben", erklärt sie. Erst im vergangenen Sommer verkündeten Lisa und ihr Partner Dorant die Schwangerschaft des "Ex on the Beach"-Stars. Im November machte der Blondschopf seiner Liebsten dann einen Heiratsantrag. Promis & Stars Hanka Rackwitz: Überraschende Brustimplantat-Beichte! Nun warten die angehenden Eheleute gespannt auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Und es dürfte auch nicht mehr allzu lange bis das Paar ihr kleines Wunder das erste Mal auf dem Arm hält.

Titelfoto: Instagram/lauralmania (Screenshot)