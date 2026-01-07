Es kommt doch auf die Größe an: Ex-NFL-Star zieht Influencerin wegen Penis-Beichte vor Gericht

USA - Ist sein bestes Stück schuld an der Scheidung? Das zumindest gab Influencerin Haleyy Baylee (33) als Grund für die Trennung von Ex-NFL-Profi Matt Kalil (36) an. Blöd nur, dass ihm diese Behauptung gar nicht passt - und er sie nun vor Gericht zieht.

2015 heirateten Haleyy Baylee (33) und Matt Kalil (36), im Mai 2022 folgte die Scheidung. (Archivfoto) © Rodrigo Varela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Im November des vergangenen Jahres sprach die 33-Jährige in einem Livestream auf der Plattform Twitch offen über das Aus ihrer Ehe.

Dabei erklärte sie, der Penis ihres Ex-Mannes sei "der größte Faktor" für die Scheidung im Jahr 2022 gewesen, wie Page Six berichtete.

Demnach sei die Größe von Kalils Geschlechtsteil mit "zwei übereinandergestapelten Cola-Dosen, vielleicht sogar drei" vergleichbar gewesen - Intimität sei nahezu unmöglich gewesen.

"Wir haben es versucht - unmöglich, außer man will in Tränen ausbrechen", so Baylee. Zudem erklärte sie, die Ausmaße seines besten Stücks seien lediglich "wie bei 0,01 Prozent der Bevölkerung".

Doch diese Aussagen haben nun Konsequenzen: Vor wenigen Tagen reichte der 36-Jährige eine Klage wegen Verletzung der Privatsphäre sowie ungerechtfertigter Bereicherung gegen die Influencerin ein.