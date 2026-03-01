Uschi-Glas-Sohn randaliert in Polizei-Zelle: Ben Tewaag in Psychiatrie eingewiesen

München - Ben Tewaag (49) hat schon wieder Ärger am Hals! Der Sohn von Schauspiel-Ikone Uschi Glas (81) sorgt mal wieder für negative Schlagzeilen. Diesmal endete eine wilde Party-Nacht in München für den 49-Jährigen in der Psychiatrie.

Ben Tewaags (49) Party-Nacht in München endete in der Psychiatrie. © RTLZWEI

Laut einem Bericht der "Bild" begann der Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr im Stripclub "Queens" in der Goethestraße. Tewaag soll sich geweigert haben, das Etablissement zu verlassen – eine Polizeistreife rückte an.

Straftaten im Club selbst seien nicht festgestellt worden. Tewaag habe die Örtlichkeit schließlich verlassen.

Doch rund eine halbe Stunde später kam es zum nächsten Zwischenfall: Etwa 350 Meter vom Stripclub entfernt klingelte der Promi-Sohn an der Tür der Polizeiinspektion 16 am Münchner Hauptbahnhof. Dort soll der 49-Jährige mit Drogen erschienen sein und abgegeben haben, diese vor dem Club in die Hand gedrückt bekommen zu haben.

Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Daraufhin soll sich Tewaag zunehmend aggressiv verhalten haben.