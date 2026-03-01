Uschi-Glas-Sohn randaliert in Polizei-Zelle: Ben Tewaag in Psychiatrie eingewiesen
München - Ben Tewaag (49) hat schon wieder Ärger am Hals! Der Sohn von Schauspiel-Ikone Uschi Glas (81) sorgt mal wieder für negative Schlagzeilen. Diesmal endete eine wilde Party-Nacht in München für den 49-Jährigen in der Psychiatrie.
Laut einem Bericht der "Bild" begann der Vorfall am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr im Stripclub "Queens" in der Goethestraße. Tewaag soll sich geweigert haben, das Etablissement zu verlassen – eine Polizeistreife rückte an.
Straftaten im Club selbst seien nicht festgestellt worden. Tewaag habe die Örtlichkeit schließlich verlassen.
Doch rund eine halbe Stunde später kam es zum nächsten Zwischenfall: Etwa 350 Meter vom Stripclub entfernt klingelte der Promi-Sohn an der Tür der Polizeiinspektion 16 am Münchner Hauptbahnhof. Dort soll der 49-Jährige mit Drogen erschienen sein und abgegeben haben, diese vor dem Club in die Hand gedrückt bekommen zu haben.
Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Daraufhin soll sich Tewaag zunehmend aggressiv verhalten haben.
Ben Tewaag landet nach Party-Nacht in München in psychiatrischer Klinik
Laut dem Bericht nahmen die Beamten den "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer daraufhin in Gewahrsam. In der Zelle soll er randaliert und unter anderem seinen Kopf gegen die Wand geschlagen haben.
Deshalb wurde er gegen 7 Uhr in die psychiatrische Klinik in Haar, östlich von München, eingewiesen.
Tewaag fiel in der Vergangenheit immer wieder negativ auf. Unter anderem saß er wegen einer Verurteilung wegen Körperverletzung an seiner Freundin für 18 Monate im Knast.
Erst im vergangenen November hatte ein Einsatz am Tegernsee für Aufsehen gesorgt. Damals soll Tewaag während eines Transports ins Krankenhaus gegenüber Einsatzkräften aggressiv geworden sein. Auch dieser Vorfall endete mit einer Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung.
Auf Anfrage der "Bild" erklärte Tewaag nur knapp, bei ihm sei alles "normal".
Titelfoto: RTLZWEI