"Es war einmal in Amerika"-Star Treat Williams: Polizei gibt Todesursache bekannt

Treat Williams (†71) kam bei einem Motorrad-Unfall ums Leben. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In dem Statement der Vermont State Police, das dem Magazin "People" vorliegt, heißt es, dass der "Es war einmal in Amerika"-Darsteller infolge des Unfalls an einem "schweren Trauma und einem erheblichen Blutverlust" gestorben sei.

Darüber hinaus muss sich laut Behörden der Autofahrer, mit dem der Schauspieler am 12. Juni zusammenstieß, wohl wegen fahrlässiger Fahrweise vor Gericht verantworten. Die Ermittler vermuten, dass der Fahrer Williams auf dem Motorrad übersehen haben könnte.

Der tragische Unfall ereignete sich an einem Montagnachmittag (Ortszeit) auf der Route 30 bei Dorset im US-Bundesstaat Vermont. Der Schauspieler wollte auf einer Straße abbiegen und kollidierte dabei mit dem Auto.

Williams wurde sofort per Helikopter in ein Krankenhaus eingeliefert, starb jedoch wenig später an seinen Verletzungen. Sein Manager, Barry McPherson, verkündete damals den Tod des 71-Jährigen in der Öffentlichkeit.