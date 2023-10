Estefania Wollny beendet Schweigen und äußert sich zu den Gründen: "Voll geheult!"

Estefania Wollny (21) pendelt derzeit zwischen Deutschland und dem Zweitwohnsitz der Großfamilie in der Türkei hin und her. © Bildmontage: Instagram/estefaniawollny21 (Screenshots)

Seit dem 13. September läuft die neue Staffel von "Die Wollnys" im TV und die Zuschauer bekommen wieder exklusive Einblicke in das bisweilen chaotische Leben der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands geliefert.

Die Tochter von Silvia Wollny (58) hat in den aktuellen Episoden sehr unter der Tatsache zu leiden, dass ihr Freund Ali kein Visum bekommt und sie nicht in ihrer Heimat besuchen kann.

Somit pendelt Estefania immer wieder zwischen Deutschland und der Türkei hin und her, denn hierzulande arbeitet die Blondine nach wie vor daran, als Schlager-Sängerin durchzustarten.

Am vergangenen Mittwoch (4. Oktober) hob der Flieger erneut in Richtung Antalya ab - um Haaresbreite jedoch ohne die 21-Jährige. Nach mehreren Tagen Funkstille, erklärte sie erst am gestrigen Sonntag, was bei ihr vorgefallen war.

"Ich habe mich die letzten Tage nicht gemeldet, weil es wirklich sehr, sehr stressig war", begründete Este zunächst ihr Schweigen. Im Anschluss kam sie auf das Chaos am Flughafen zu sprechen.