Estefania Wollny gibt Mini-Konzert, doch Fans haben nur Augen für Freund Ali: "Peinlich"

Türkei - Silvia Wollny (58) könnte kaum stolzer auf Töchterchen Estefania (21) sein, denn die 21-Jährige arbeitet hart an ihrem Traum, als Sängerin durchzustarten. Bei "Estes" jüngstem Auftritt lag die Aufmerksamkeit der Fans jedoch nicht auf der "Doppelt laut"-Interpretin, sondern bei Freund Ali ! Was war denn da los?

Während Estefania Wollny (21) vor der Boutique von Mama Silvia Wollny (58) performt, scheint Freund Ali nicht wirklich in Feierlaune zu sein. © Bildmontage: Instagram/wollnysilvia (Screenshots)

Es war nicht das erste Mal, dass Estefania ihre Fans in der Türkei, wo sich die Wollnys bekanntlich einen Zweitwohnsitz eingerichtet haben, mit einem kleinen Mini-Konzert überrascht hatte - so auch am Freitagabend.



Nachdem die zweitjüngste Wollny-Tochter ihren mehr als 500.000 Instagram-Fans den spontanen Auftritt nur wenige Stunden zuvor über ihre Story kommuniziert hatte, griff die 21-Jährige dann am Freitagabend vor der Boutique von Familienoberhaupt Silvia zum Mikro und gab einige ihrer Songs zum Besten.

In einem knallroten Outfit wippte Este dabei zum Takt, während Mama Silvia ordentlich Stimmung machte und das Publikum unter anderem zum Mitklatschen animierte, wie in zwei Instagram-Clips zu sehen war, die die elffache Mutter auf ihrem Kanal geteilt hatte. "Heute ein kleines Live-Konzert von Estefania. Ich bin einfach so stolz auf sie", schwärmte die Clan-Chefin in der Bildunterschrift.

Der Fokus vieler Fans lag jedoch nicht etwa auf Stimmungskanone Silvia oder der Sängerin, sondern gar auf Estefanias Freund, der augenscheinlich "teilnahmslos" neben seiner Liebsten stand und dem Konzert lauschte.