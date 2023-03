Estefania Wollny knutscht wild mit ihrem Freund Ali, "Feldwebel" Silvia bricht TV-Dreh ab!

Die 21-jährige Schlagersängerin muss sich vor ihrer Mutter Silvia Wollny (58) für einen Kuss mit ihrem Freund rechtfertigen. © RTLZWEI

"Heyyyy", schreit die Wollny-Matriarchin aus der Ferne in Richtung ihrer Tochter. "Estefania, kommt mal!" Mit ihrem Liebsten im Schlepptau kommt die 21-Jährige dann auch stante pedes angedackelt. Da mischt sich auch schon Harald von der Seite ein. "Was soll denn das, es sollte doch alles geschmeidig bleiben", zetert der 62-Jährige drauflos.

Und Silvia ergänzt: "Ich hab' von hier aus gesehen, dass er bei dir die Zunge drin hatte… Und du auch bei ihm!" Die Schlagersängerin will den Vorwurf nicht gelten lassen und versucht zu beschwichtigen. Mehr als ein verlegenes "Nein, nein, nein" bringt die 21-Jährige zu ihrer Verteidigung jedoch nicht hervor.

Eine Zeitlupen-Einstellung stützt letztlich die Version der Schwester von Zwillings-Mama Sarafina Wollny (28). Bei dem Kuss handelte es sich lediglich um einen ausgiebigen Schmatzer auf die Lippen!

Bei den Fans der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschland sorgt der Clip dennoch für Diskussionen. "Was ist daran so schlimm, sie ist erwachsen, Feldwebel", schießt eine Userin gegen Silvia. Andere fordern, die 58-Jährige solle sich nicht immer in alles einmischen, was ihre Kinder betreffe.