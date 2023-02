Estefania Wollny passiert trauriger Fail beim Release ihres Musik-Albums

Estefania Wollny (21) meldet sich vor der Veröffentlichung ihres ersten Albums von der heimischen Couch aus bei Instagram. © Montage: Instagram/Screenshot/Estefania Wollny

"So langsam, das muss ich zugeben, steigt meine Nervosität", meldete sich die Tochter von Silvia Wollny (58) am Donnerstag - nur wenige Stunden vor der Veröffentlichung ihres allerersten eigenen Musikalbums - in einer Instagram-Story bei ihren rund 475.000 Followern.

"Ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Das ist so krass, so unreal irgendwie, wenn ich überlege, wie lange wir darauf hingearbeitet haben", schwärmte die 21-Jährige drauf los.

Dass ihre Fans einen großen Anteil an ihrem Erfolg haben, ist ihr dabei mehr als bewusst. "Ohne euch könnte ich das alles gar nicht machen", lobte sie ihre Community. "Ich freu mich da einfach so krass drauf, wenn ihr die ganzen Songs hören könnt. I'm very, very happy."

Zur Feier des Tages hatte die zweitjüngste Wollny-Tochter sogar eine besondere Aktion geplant: "Ich hab' überlegt, wir werden später einfach mal kurz zusammen live gehen. Dann könnt ihr mir ein paar Fragen stellen zum Album und zusammen in den Release reinfeiern."

Ein Plan, der jedoch gehörig nach hinten losging...