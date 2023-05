Estefania Wollny widmet ihrem "Papa" emotionale Worte, doch es geht nicht um Vater Dieter

Hückelhoven - Estefania Wollny (21) meldete sich am Donnerstag mit einem niedlichen Vatertags-Gruß bei ihren Instagram-Fans, in dem sie dem Verlobten ihrer Mama, Harald Elsenbast (62), liebevolle Worte widmete.

Estefania Wollny (21) widmete ihrem Stiefpapa in spe jüngst liebe Zeilen. © Instagram/estefaniawollny21

Seit rund neun Jahren gehen Silvia Wollny (58) und ihr Liebster nun schon gemeinsam durchs Leben, standen zusammen bereits schwere Zeiten durch und sind inzwischen ein eingespieltes Team.

2018 machte Harald seiner Silvia dann endlich einen Heiratsantrag, den die elffache Mama glücklich annahm - die Hochzeitsglocken läuteten seither jedoch noch nicht für die TV-Bekanntheiten.

Doch nicht nur Silvia kann sich wohl ein Leben ohne ihren Harald nicht mehr vorstellen, auch ihre Töchter schätzen den 62-Jährigen sehr.

So nahm Estefania Wollny den gestrigen Vatertag zum Anlass, ihrem Stiefpapa in spe einige liebevolle Worte zu widmen und teilte in ihrer Instagram-Story einen Schnappschuss, auf dem sie zusammen mit ihrer Mama und dessen Verlobten zu sehen gewesen war.

Zu dem Bild, auf dem die drei fröhlich in die Kamera gelächelt hatten, schrieb die Sängerin: "Danke, dass du immer an unserer Seite bist und immer hinter uns stehst."

Doch damit nicht genug!