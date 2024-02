Liebes-Aus mit Ali? Estefania Wollny schweigt, doch RTLZWEI packt aus!

Weil Ali bis heute noch kein Visum erhalten hat, scheint auch ein dauerhaftes Zusammenleben im niederrheinischen Ratheim, wo der Kern der Großfamilie in einem umgebauten Gasthaus lebt, bis auf Weiteres unmöglich zu sein.

In einer Pressemitteilung zur neuen Staffel heißt es: "Estefania und Ali hadern mit der Fernbeziehung zwischen Deutschland und der Türkei. Zusätzlich hält die Eifersucht die 22-Jährige fest im Griff."

Während die "Doppelt laut"-Interpretin zu den Schlagzeilen bislang schweigt und auf ihrem Instagram-Kanal kaum noch Persönliches über sich preisgibt, zeigt sich RTLZWEI in Plauderlaune.

Die 22-jährige Blondine arbeitet nach wie vor an einer Karriere als Schlagersängerin. © Instagram/estefaniawollny21 (Screenshot)

Um keine Inhalte der kommenden Staffel zu spoilern, wird sich Este wohl auch weiterhin bedeckt halten, was ihren Beziehungsstatus angeht. Doch es gibt noch weitere verdächtige Indizien.

Am Valentinstag postete sie in ihrer Story ein Foto von einem Rosenstrauß, verlinkte darauf aber lediglich Schwester Sarafina (29). Dazu war im verknüpftem Song "Auf dem Weg" die Zeile zu hören: "Meine Welt ist so abgefuckt …".

Zudem hat Estefania inzwischen auch alle Pärchenfotos mit Ali von ihrem Profil gelöscht. In Influencer-Kreisen eigentlich ein klarer Hinweis auf mächtig Ärger im Paradies. Außerdem ist die Wollny-Tochter dem Barkeeper entfolgt.

Ist die "Sommerliebe" also längst erloschen? Dass die Blondine plötzlich alle Kuschelmotive mit Ali von ihrem Kanal verbannt hat, muss nicht zwangsläufig auf eine Trennung hindeuten, denn leider sahen sich die Wollny-Schwestern in den sozialen Netzwerken auch immer wieder mit Rassismus konfrontiert.

Endgültigen Aufschluss über den Beziehungsstatus von Este werden wohl erst die nächsten TV-Folgen geben. Die neue Staffel von "Die Wollnys" startet bereits am 6. März, immer mittwochs ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI.