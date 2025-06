Europäischer Haftbefehl! Jimi Blue Ochsenknecht am Hamburger Flughafen festgenommen

"Herr Ochsenknecht hat zwei Bußgeldbescheide wegen Falschparkens in insgesamt drei Fällen am 17., 18. und 20. Februar 2020 bislang nicht bezahlt", teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin damals TAG24 auf Anfrage mit.

In der Vergangenheit hatte der Ochsenknecht-Spross immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt, weil er offenbar in der Finanzklemme steckte - oder vielleicht nicht blechen wollte.

Demnach klickten am Mittwoch am Flughafen Hamburg die Handschellen, wie auch das Management des Schauspielers bestätigte.

Steckt der Schauspieler in der Finanzklemme? © Caroline Seidel/dpa

Ende vergangenen Jahres hieß es dann, dass der 33-Jährige offenbar von der Staatsanwaltschaft Innsbruck gesucht werde. Demnach soll er im 4-Sterne-Hotel "Sonne" in Tirol im Dezember 2021 seinen 30. Geburtstag mit einigen Freunden ausgiebig gefeiert haben.

Die offene Hotelrechnung für den mehrtägigen Aufenthalt in Höhe von fast 14.000 Euro habe Jimi Blue aber nicht beglichen. Das Bezirksgericht Kitzbühel verurteilte ihn daraufhin rechtskräftig, die Summe plus Zinsen zu zahlen und auch die Verfahrenskosten (2000 Euro) zu tragen.

Auch das sei nicht passiert, hieß es damals. Der Schauspieler zog daraufhin nach Mailand und begründete es mit seinem Seelenfrieden.



Wie "RTL" nun weiter berichtet, habe er am Mittwoch Kontakt mit dem Tiroler Hotelier gehabt. In einer Mail habe der Sänger beteuert, die 14.000 Euro seien beglichen. Zudem schrieb er auf Instagram: "Macht euch keine Sorgen, gibt ein großes Missverständnis. Das sind wir grad am klären." Auch sein Management gab an, die Zeche sei gezahlt. Der Hotelbetreiber habe dies dementiert.

Dennoch scheint es sich Jimi Blue gut gehen zu lassen. So flog er am Mittwoch offenbar von Dubai nach Hamburg - und zwar 1. Klasse, wie Fotos in einer Boeing B777-300 auf seinem Instagram-Profil vom Vormittag zeigen.