Sexy Tanzeinlage im knappen Schwarzen: Welche Promidame zeigt hier ihr Hinterteil?

Köln - Welche Promidame ließ denn da die Hüften kreisen? In einem durchsichtigen Outfit und mit Rhythmus im Blut versetzte eine Ex-"Bachelor"-Finalistin ihre Community in Schnappatmung!

Diese stammt nämlich aus der Zeit vor ihrem Einzug bei "Kampf der Realitystars". "Ich musste die Aufregung mal wegtanzen und wie ihr wisst, halte ich bei keinem griechischen Lied still 😂🥰", so Eva.

Zum Song "Ela Ela" bewegte sich Eva, rhythmisch zur Musik und heimste so unzählige positive Kommentare ein.

Die gebürtige Griechin konnte es sich nicht nehmen lassen, einen Tag nach Valentinstag - den die Single-Mama allein verbrachte - ihren Körper in Szene zu setzen.

Auf Instagram teilte die brünette Schönheit am Mittwoch den schwungvollen Beitrag - die Rede ist von keiner Geringeren als Eva Benetatou (30)!

Ginge es nach einer ihrer Followerinnen, dürfte die 30-Jährige bald zu Let's Dance! © Montage: Instagram/Screenshot/Eva Benetatou

Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen! In einem schwarzen und durchsichtigen Kleid, dazu schwarze Unterwäsche, ließ die 30-Jährige die Musik die Kontrolle über ihren Körper übernehmen.

Zum Abschluss der spontanen Tanzeinlage zeigte sich die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin 2020 von ihrer Hinterseite und präsentierte ihren mehr als 200.000 Fans ihren durchtrainierten Po.



"Wow, Hammer, Let's Dance muss dich nachnominieren💃❤️🔥" oder "🔥🔥🔥Irre schöne Frau und Mom. Wenn sie Bauchtanz tanzt, wird mir selbst als Frau schwindelig ❤️🔥🔥🔥", befanden ihre schärfsten Kritikerinnen ihre Performance.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ex von Chris Broy (33) ihren Körper auf Instagram perfekt in Szene setzt - auch am Strand von Abi Dhabi rekelte sich Eva bereits im Sand und zog alle Blicke auf sich.