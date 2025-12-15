Blanker Hass gegen Eva Benetatou: Jetzt platzt ihr wegen Serkan und Samira der Kragen
Düsseldorf - Spätestens seit dem Techtelmechtel mit Serkan Yavuz (32) ist Eva Benetatou (33) in aller Munde. Jetzt ist dem Realitystar aber der Kragen geplatzt, weil ihr seit Längerem offenbar psychische Gewalt angetan wird.
Über Instagram machte die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin nun öffentlich, mit welchen Hass-Nachrichten und üblen Reaktionen sie sich herumschlagen muss.
Auslöser dafür scheint für viele User die Sex-Nacht mit Serkan, die maßgeblich für das spätere Ehe-Aus bei Serkan und Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32) geführt haben soll.
"Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen? Letzte Woche ist das Maß übergelaufen ... Was rechtliche Konsequenzen tragen wird", leitet die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story ein.
Im Detail gehe es um "Verleumdung, Beleidigung, Rufschädigung, psychische Gewalt", erklärt Eva. Nach Monaten des Schweigens sei es inzwischen an der Zeit, "um euch zu sagen und zu zeigen, was mir dauerhaft angetan wurde und leider kein Ende nimmt".
Eva Benetatou wehrt sich gegen fiesen Vorwurf
Trotz des Drangs danach, sämtliche Nachrichten in die Öffentlichkeit bringen zu wollen, ist Eva eine Sache ganz wichtig: Hatern nicht zu viel Bühne zu geben.
Trotzdem habe sie im Laufe der letzten Monate ein Vorwurf härter getroffen als alles andere: dass sie die Ehe von Serkan und Samira zerstört haben soll.
"Ich habe keine Familie zerstört! Und das dürfen die zwei (...) endlich klarstellen, statt sich immer wieder darauf auszuruhen, dass ich die Schuld für ihr Ehe-Aus trage. Das ist klare Verleumdung und Rufschädigung. Dies gilt vor allem für Samira, da Serkan in seinem Statement es wohl bereits angekündigt hat", heißt es in ihrer Story.
Allzu viel Raum wolle sie den Hatern aber nicht geben: "Es ist es nicht wert, gewissen Menschen eine Plattform zu geben. Mein Fokus liegt auf mir selbst und meiner kleinen Familie."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou