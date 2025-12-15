Blanker Hass gegen Eva Benetatou: Jetzt platzt ihr wegen Serkan und Samira der Kragen

Düsseldorf - Spätestens seit dem Techtelmechtel mit Serkan Yavuz (32) ist Eva Benetatou (33) in aller Munde. Jetzt ist dem Realitystar aber der Kragen geplatzt, weil ihr seit Längerem offenbar psychische Gewalt angetan wird.

Eva Benetatou (33) hat auf Instagram Nachrichten einiger User gezeigt, die zuletzt in ihr Postfach geflattert sind. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Über Instagram machte die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin nun öffentlich, mit welchen Hass-Nachrichten und üblen Reaktionen sie sich herumschlagen muss.

Auslöser dafür scheint für viele User die Sex-Nacht mit Serkan, die maßgeblich für das spätere Ehe-Aus bei Serkan und Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32) geführt haben soll.

"Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen? Letzte Woche ist das Maß übergelaufen ... Was rechtliche Konsequenzen tragen wird", leitet die 33-Jährige in ihrer Instagram-Story ein.

Im Detail gehe es um "Verleumdung, Beleidigung, Rufschädigung, psychische Gewalt", erklärt Eva. Nach Monaten des Schweigens sei es inzwischen an der Zeit, "um euch zu sagen und zu zeigen, was mir dauerhaft angetan wurde und leider kein Ende nimmt".