Eva Benetatou nimmt emotional Abschied von Ex-Freund Dennis Kessmeyer
Dubai/Düsseldorf - Die Anteilnahme in der Reality-Szene reißt nicht ab. Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Promis auf den mutmaßlichen Tod von Dennis Kessmeyer (45) reagiert haben, hat sich nun auch seine Ex-Freundin Eva Benetatou (33) erstmals ausführlich zu Wort gemeldet.
In ihrer Instagram-Story hat die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin auf eine Fan-Frage reagiert, ob sie Kessmeyers Tod berühre.
Ihre Antwort ist lang, emotional und sehr betroffen. Sie erklärt, dass sie "seit Tagen keine Worte finde" und der Schock tief sitze. Sie suche nach Antworten und könne es "immer noch nicht begreifen".
Auch wenn die beiden laut Benetatou irgendwann getrennte Wege gegangen seien, "weil es zwischen uns nicht mehr gepasst hat", würden sie ihre Erinnerungen für immer verbinden.
Besonders ergreifend sind ihre Worte über den Unternehmer selbst. Dennis Kessmeyer sei "ein Mensch gewesen, der alle um sich herum glücklich machen wollte", so Eva.
Ein Familienmensch, liebevoller Vater und treuer Freund, der mit seiner Energie viele Herzen berührt habe. Für alles, was er für sie, ihr Kind und ihre Familie getan habe, werde sie ihm "ein Leben lang dankbar sein".
Promi-Beileidsbekundungen häufen sich: Rätsel um offizielle Bestätigung bleibt
Damit hat Eva Benetatou erstmals indirekt öffentlich bestätigt, dass es sich bei der in den vergangenen Tagen betrauerten Person tatsächlich um Dennis Kessmeyer handeln soll.
Zuvor hatten mehrere Reality-Stars, darunter Walentina Doronina (25) und Sam Dylan (40), lediglich vom Verlust einer "nahestehenden Person" gesprochen, ohne einen Namen zu nennen. Auch seine Freundin Vanessa Louis (31) teilte in ihrer Instagram-Story die emotionalen Worte: "Was nützt mein Herz, wenn deins nicht mehr schlägt?"
"Let’s Dance"-Juror Joachim Llambi (61) hat inzwischen in einem Instagram-Beitrag Kessmeyer namentlich erwähnt und sein Mitgefühl bekundet.
Eine offizielle Bestätigung für den Tod des Unternehmers liegt allerdings weiterhin nicht vor. Weder Familie noch seine Firma haben sich bislang öffentlich geäußert.
