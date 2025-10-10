Eva Benetatou nimmt emotional Abschied von Ex-Freund Dennis Kessmeyer

Dubai/Düsseldorf - Die Anteilnahme in der Reality-Szene reißt nicht ab. Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Promis auf den mutmaßlichen Tod von Dennis Kessmeyer (45) reagiert haben, hat sich nun auch seine Ex-Freundin Eva Benetatou (33) erstmals ausführlich zu Wort gemeldet.

Eva Benetatou (33) ist die Ex-Freundin des mutmaßlich verstorbenen Dennis Kessmeyer und offenbarte in ihrer Instagram-Story ihre Trauer. © Instagram Screenshot/ evanthiabenetatou

In ihrer Instagram-Story hat die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin auf eine Fan-Frage reagiert, ob sie Kessmeyers Tod berühre.

Ihre Antwort ist lang, emotional und sehr betroffen. Sie erklärt, dass sie "seit Tagen keine Worte finde" und der Schock tief sitze. Sie suche nach Antworten und könne es "immer noch nicht begreifen".

Auch wenn die beiden laut Benetatou irgendwann getrennte Wege gegangen seien, "weil es zwischen uns nicht mehr gepasst hat", würden sie ihre Erinnerungen für immer verbinden.

Besonders ergreifend sind ihre Worte über den Unternehmer selbst. Dennis Kessmeyer sei "ein Mensch gewesen, der alle um sich herum glücklich machen wollte", so Eva.

Ein Familienmensch, liebevoller Vater und treuer Freund, der mit seiner Energie viele Herzen berührt habe. Für alles, was er für sie, ihr Kind und ihre Familie getan habe, werde sie ihm "ein Leben lang dankbar sein".