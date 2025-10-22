Kein "Bums"-TV für Eva: So ehrlich spricht sie über ihre Tabu-Formate

Köln - Klare Worte von Bachelor-Beauty Eva Benetatou (32): Im "Reality Check" von RTL exclusiv sprach die 32-Jährige ganz offen darüber, welche TV-Formate für sie ein absolutes No-Go sind.

TV-Bekanntheit Eva Benetatou (32) hält klaren Abstand von Dating-Formaten wie "Ex on the Beach". © Bildmontage: Instagram Screenshot/ evanthiabenetatou

In einem knapp zweiminütigen Ausschnitt des Interviews, den RTL Dienstagabend auf Instagram teilte, stellt Eva gleich zu Beginn klar: "Ich habe definitiv Tabu-Formate und das weiß man auch über mich."

Auf die Frage der Moderatorin, ob es ein bestimmtes Format gebe, das sie niemals machen würde, kam ihre Antwort ohne Zögern: "Also, Ex on the Beach wäre zum Beispiel gar nichts für mich."

Und dann wurde sie noch deutlicher: "Nennt man das Dating oder nennt man das Bums-Format?"

Ihrer Meinung nach hakt es dort an einer gewissen Stelle: "Ich finde bei diesen Formaten leider echt schade, dass man halt so gewisse Werte vielleicht verloren hat."

Schließlich hüpfe "man halt nach acht Stunden mit irgendjemandem in die Kiste und glaubt, man ist dann jetzt der neue Reality-Star Deutschlands".