Kein "Bums"-TV für Eva: So ehrlich spricht sie über ihre Tabu-Formate
Köln - Klare Worte von Bachelor-Beauty Eva Benetatou (32): Im "Reality Check" von RTL exclusiv sprach die 32-Jährige ganz offen darüber, welche TV-Formate für sie ein absolutes No-Go sind.
In einem knapp zweiminütigen Ausschnitt des Interviews, den RTL Dienstagabend auf Instagram teilte, stellt Eva gleich zu Beginn klar: "Ich habe definitiv Tabu-Formate und das weiß man auch über mich."
Auf die Frage der Moderatorin, ob es ein bestimmtes Format gebe, das sie niemals machen würde, kam ihre Antwort ohne Zögern: "Also, Ex on the Beach wäre zum Beispiel gar nichts für mich."
Und dann wurde sie noch deutlicher: "Nennt man das Dating oder nennt man das Bums-Format?"
Ihrer Meinung nach hakt es dort an einer gewissen Stelle: "Ich finde bei diesen Formaten leider echt schade, dass man halt so gewisse Werte vielleicht verloren hat."
Schließlich hüpfe "man halt nach acht Stunden mit irgendjemandem in die Kiste und glaubt, man ist dann jetzt der neue Reality-Star Deutschlands".
Seit der Geburt ihres Sohnes sieht Eva Realityshows mit anderen Augen
Für Eva sei von Bett zu Bett zu springen in diversen Formaten nicht "Sinn der Sache".
Als Mutter wolle sie immerhin ein anderes Bild vermitteln: "Das ist ja nicht die Unterhaltung, die ich gerne hätte, und als Mutter finde ich das auch nicht angemessen."
Zudem lässt sie durchblicken, dass sich seit der Geburt ihres Sohnes George-Angelos (4) im Jahr 2021 ihr Blick auf das Reality-Business stark verändert hat.
Bekannt wurde die gebürtige Griechin 2019 durch ihre Teilnahme bei "Der Bachelor", wo sie um das Herz von Andrej Mangold kämpfte. Danach folgten Auftritte bei SAT.1-Shows wie "Promi Big Brother" oder "Kampf der Realitystars".
Als Nächstes wird die 32-Jährige bei der brandneuen SAT.1-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" zu sehen sein, die ab dem 6. November bei ProSieben und auf Joyn gezeigt wird.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram Screenshot/ evanthiabenetatou