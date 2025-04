Rechtsstreit wegen ihrer Brüste: Reality-Sternchen Eva Benetatou musste vor Gericht

Im vergangenen Mai brachte Eva Benetatou (33) ihre Single "Dynamit" auf den Markt. Von dem zugehörigen Musikvideo fehlt allerdings noch immer jede Spur. © Instagram/evanthiabenetatou (Screenshot)

Während ihre Single bereits im Mai vergangenen Jahres erschienen ist, fehlt von dem Musikvideo bislang jede Spur. Dabei hatte die einstige "Sommerhaus"-Kandidatin das Erscheinen des Clips sogar selbst noch angekündigt ...

Was die Fans nicht wissen: Im Hintergrund tobte ein Streit zwischen Eva und dem Videografen um eben diesen Clip, der schließlich sogar juristisch verhandelt werden musste.

"Ich habe einfach die Dreharbeiten geliebt und ich habe mich so darauf gefreut. Aber leider war in dem Videoclip eine Szene drin, die mir nicht ganz so zugesagt hatte", verrät die 33-Jährige nun gegenüber RTL.

Dabei sei es um eine unvorteilhafte Darstellung ihres Busens gegangen, ergänzt Eva. "Und zwar sind da meine Brüste rausgefallen, so unterhalb. Und der Videograf war nicht bereit dazu - wie in einem normalen Werkvertrag -, das zu korrigieren", moniert die Mutter eines kleinen Sohnes.