Eva Benetatou unter Schock: Als sie entdeckt, womit Jungs auf Spielplatz hantieren, stockt ihr der Atem

Düsseldorf - Ein zunächst harmloser Spaziergang mit Söhnchen George entwickelte sich für Eva Benetatou (33) von einer auf die andere Sekunde plötzlich zu einer bleibenden Erinnerung.

Ihr kleiner Sohn ist Eva Benetatous (33) ganzer Stolz. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Eigentlich hatte die Dschungel-Zicke nur die frische Luft mit ihrem Sohn genießen wollen - da hat sie die Rechnung aber ohne eine Gruppe spielender Jungs gemacht, die ihr wohl noch lange im Gedächtnis bleiben werden.

Über Instagram meldete sich die 33-Jährige kürzlich zu Wort, um ihr elterliches Unverständnis zu klagen. "Wir waren gerade auf dem Spielplatz und haben eine ziemlich skurrile Erfahrung gemacht. [...] Ich fand das ziemlich schlimm", leitet Eva umfassend ein.

Tatsächlich soll eine Gruppe von Jungs auf dem nahe gelegenen Spielplatz mit zwei Hämmern und Taschenmessern ausgestattet gewesen sein. "Die hatten einen echten Hammer. [...] Und dann hatte auch noch jeder von denen ein Messer in der Hand", beschwert sich die "IBES"-Achte.

"Ich habe das beobachtet und gedacht, ich spinne." Ihren Sohnemann wollte sie im Anschluss ihrer Beobachtungen nicht zu nah an die Jungs kommen lassen, stellt sie zwischenzeitlich klar.