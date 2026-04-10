Eva Benetatou unter Schock: Sohn George nach Unfall im Krankenhaus

Düsseldorf - Eva Benetatou (34) steht unter Schock! Nach einem Unfall im Kindergarten hat die Ex-Dschungelcamperin Sohnemann George in die Notaufnahme bringen müssen.

Realitystar Eva Benetatou (34) präsentiert sich in ihrer Instagram-Story ziemlich ausgelaugt und kraftlos. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Mit sorgenvollen Zeilen und einem Schnappschuss, der Bände spricht, hat sich die Ex-Freundin von Chris Broy (36) am Donnerstagabend bei ihren Fans gemeldet und vom neuen Unheil erzählt.

Wie die Löwenmama darin schreibt, sei ihr Nachwuchs aufs Kinn gefallen und habe sich außerdem noch an der Lippe verletzt.

"Ein ganz verrückter Tag. Bin fix und fertig. George ist heute in der Kita aufs Kinn gestürzt. Lippe Platzwunden (innen und außen), zwei Zähne (Milchzähne) wackeln."

Ob ihr Nachwuchs inzwischen wieder aus der Klinik entlassen und mit Mama Eva nach Hause gehen durfte, verrät die 34-Jährige nicht.

Anscheinend sei der neueste Unfall ihres Sohnes aber nur die Spitze des Eisbergs, den sie in den vergangenen Tagen über sich habe ergehen lassen müssen. "Bin einfach nur erschöpft. Das waren zu viele Arztbesuche die letzten zehn Tage", offenbart Eva.

Wie die einstige "Bachelor"-Finalistin preisgibt, sei sie zuvor auch schon wegen eines anderen Plagegeistes in der Notaufnahme gewesen - nämlich einer Dellwarze. "Die ist auch der Horror."