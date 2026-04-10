Eva Benetatou unter Schock: Sohn George nach Unfall im Krankenhaus
Düsseldorf - Eva Benetatou (34) steht unter Schock! Nach einem Unfall im Kindergarten hat die Ex-Dschungelcamperin Sohnemann George in die Notaufnahme bringen müssen.
Mit sorgenvollen Zeilen und einem Schnappschuss, der Bände spricht, hat sich die Ex-Freundin von Chris Broy (36) am Donnerstagabend bei ihren Fans gemeldet und vom neuen Unheil erzählt.
Wie die Löwenmama darin schreibt, sei ihr Nachwuchs aufs Kinn gefallen und habe sich außerdem noch an der Lippe verletzt.
"Ein ganz verrückter Tag. Bin fix und fertig. George ist heute in der Kita aufs Kinn gestürzt. Lippe Platzwunden (innen und außen), zwei Zähne (Milchzähne) wackeln."
Ob ihr Nachwuchs inzwischen wieder aus der Klinik entlassen und mit Mama Eva nach Hause gehen durfte, verrät die 34-Jährige nicht.
Anscheinend sei der neueste Unfall ihres Sohnes aber nur die Spitze des Eisbergs, den sie in den vergangenen Tagen über sich habe ergehen lassen müssen. "Bin einfach nur erschöpft. Das waren zu viele Arztbesuche die letzten zehn Tage", offenbart Eva.
Wie die einstige "Bachelor"-Finalistin preisgibt, sei sie zuvor auch schon wegen eines anderen Plagegeistes in der Notaufnahme gewesen - nämlich einer Dellwarze. "Die ist auch der Horror."
Eva Benetatou tritt vorerst kürzer, um abzuschalten
Zur Ruhe kommt sie deshalb momentan überhaupt nicht. Stattdessen regiere "Drama, zu viel Chaos und Kopfkino" das Tagesgeschehen um sie herum.
Um die Batterien wieder etwas aufzuladen, tritt Eva deshalb einen Schritt zurück und verabschiedet sich fürs Erste von der Bildfläche. "Ich meld mich persönlich bei euch mit mehr Infos, wenn ich etwas Kraft getankt habe", lautet ihre Ankündigung.
Tatsächlich habe sie die Misere aber schon im Vorfeld erahnt, schreibt sie. "Wenn ich euch das erzähle, wird es mir niemand glauben ... Ich wusste einfach schon, dass etwas passiert, bevor es passierte."
Sich Sorgen machen müssten ihre Follower aber nicht, erklärt sie. "Ihr kennt mich, ich stecke vieles einfach weg, aber irgendwann ist das Maß auch bei mir voll."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou, IMAGO / pictureteam