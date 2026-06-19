Mit Unterwäsche-Clip gegen die Hater: Eva Benetatou zeigt stolz ihren Po

Düsseldorf - Eva Benetatou (34) lässt die Kritik an ihren freizügigen Posts nicht einfach stehen. Nachdem die Reality- TV -Bekanntheit mit KI-generierten WM-Bildern im Netz für reichlich Spott gesorgt hatte, meldet sie sich jetzt mit einem neuen Clip zurück.

Mit einem provokanten Twerking-Video richtet sich Eva Benetatou (34) direkt an ihre Kritiker. © Bildmontage: Instagram Screenshot/ evanthiabenetatou

In dem Video zeigt sich Eva gewohnt selbstbewusst: Sie stützt die Füße an eine Wand, geht in eine Handstand-ähnliche Position und twerkt in Unterwäsche direkt in die Kamera.

"An die Experten, die meinen Hintern für KI gehalten haben: Die Realität ist manchmal einfach schwer zu akzeptieren. P. S.: Trainieren lohnt sich. Und bitte: Feuer frei", schreibt sie spitz dazu.

Auslöser der Diskussion waren zuvor mehrere KI-generierte Bilder aus einem Fußballstadion, die sie auf Instagram geteilt hatte.

Besonders ein Motiv sorgte für Aufsehen: Darauf balanciert sie im Handstand einen Ball auf ihrem nackten Po. Im Netz folgte darauf eine Welle an Kritik, unter anderem mit Worten wie "peinlich" oder "selbst schuld".