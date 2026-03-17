Weil sie berühmt ist - Eva Benetatou hat Angst vor Fake-Liebe: Nachvollziehbar oder abgehoben?
Von Maurice Hossinger
Düsseldorf - Mehr als ein Jahr nach der finalen On-off-Trennung von Ex-Freund Dennis Kessmeyer (†45) spricht Eva Benetatou (33) wieder über eine neue Liebe - im Frage-Antwort-Spielchen mit ihren Fans kommt dabei auch eine unschöne Angst ans Tageslicht.
Rund ein Jahr war die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin mit ihrem Ex-Freund zusammen, ehe sich beide stillschweigend zurückgezogen hatten.
Inzwischen scheint Ex-Dschungelcamperin Eva wieder bereit für einen neuen Partner. Wäre da nicht die Angst, dass ihr Neuer sie nur wegen ihres Fames und der Öffentlichkeit liebe.
Unter anderem das hat die 33-Jährige auf die Frage einer Userin geantwortet, die von ihr wissen wollte, ob sie in Zukunft einen Mann außerhalb des TV-Business daten würde. "Absolut. Damals war es viel einfacher und entspannter, sich wirklich fallen zu lassen und jemanden zu lieben und geliebt zu werden, weil es die Öffentlichkeit nicht gab."
Im Vergleich zu 2019 - Evas TV-Debüt bei RTL - wollen sich die Medien in Evas Augen deutlich stärker für sie interessieren.
Eva Benetatou plant nächste Auswanderung
Und genau da liegt ihrer Einschätzung nach der Hund begraben ... "Heute fällt es mir schwer zu vertrauen und zu glauben, dass ein Mann mich wirklich liebt, weil er den Menschen Eva liebt und nicht wegen der Öffentlichkeit."
Trotzdem träumt der Mensch Eva eines Tages von einer romantischen Hochzeit. Auch wenn die aktuellen Gegebenheiten damit nicht übereinstimmen. "Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird. Aktuell sieht's schlecht aus - ganz weit weg von mir entfernt - dafür muss man ja auch bereit für eine Beziehung sein."
Heißt durch die Blume gesagt: Die 33-Jährige kann sich derzeit keine Beziehung vorstellen. Stattdessen will sie den im Dschungel angestoßenen Rollenwechsel weiter vorantreiben.
Und das offenbar nicht in Düsseldorf! Nach ihrer gescheiterten Auswanderung nach Dubai vor zwei Jahren zieht es Eva wohl in Zukunft an einen anderen Ort. "Ich schätze, das wird die größte Überraschung - für uns ALLE."
Titelfoto: IMAGO / BOBO