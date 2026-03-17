Weil sie berühmt ist - Eva Benetatou hat Angst vor Fake-Liebe: Nachvollziehbar oder abgehoben?

Düsseldorf - Mehr als ein Jahr nach der finalen On-off-Trennung von Ex-Freund Dennis Kessmeyer (†45) spricht Eva Benetatou (33) wieder über eine neue Liebe - im Frage-Antwort-Spielchen mit ihren Fans kommt dabei auch eine unschöne Angst ans Tageslicht.

In einer neuen Fragerunde hat Eva Benetatou (33) offen über eine neue Partnerschaft gesprochen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Rund ein Jahr war die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin mit ihrem Ex-Freund zusammen, ehe sich beide stillschweigend zurückgezogen hatten.

Inzwischen scheint Ex-Dschungelcamperin Eva wieder bereit für einen neuen Partner. Wäre da nicht die Angst, dass ihr Neuer sie nur wegen ihres Fames und der Öffentlichkeit liebe.

Unter anderem das hat die 33-Jährige auf die Frage einer Userin geantwortet, die von ihr wissen wollte, ob sie in Zukunft einen Mann außerhalb des TV-Business daten würde. "Absolut. Damals war es viel einfacher und entspannter, sich wirklich fallen zu lassen und jemanden zu lieben und geliebt zu werden, weil es die Öffentlichkeit nicht gab."

Im Vergleich zu 2019 - Evas TV-Debüt bei RTL - wollen sich die Medien in Evas Augen deutlich stärker für sie interessieren.