Fünf Wochen nach Dschungelcamp-Ende: Eva Benetatou hat immer noch Gesprächsbedarf

Eva Benetatou kommt auch Wochen nach dem Dschungelcamp-Finale nicht zur Ruhe. Jetzt richtet sie das Wort an ihre Kritiker vor und hinter den TV-Bildschirmen.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Auch mehr als einen Monat nach Ende des Dschungelcamps kommt Eva Benetatou (33) nicht richtig los von "IBES". Über Instagram hat es sich die TV-Zicke nicht nehmen lassen und noch einmal gegen das Format und ihre zahlreichen Kritiker geledert.

Gleich mehrfach haben Samira (l.) und Eva ihre Streitigkeiten am Lagerfeuer ausgetragen. © RTL/DPA Bereits in der fünften Entscheidungs-Show hatten die TV-Zuschauer genug von Eva und schickten sie als Achtplatzierte zurück in die Realität. Was das Mitteilungsbedürfnis angeht, setzt sich die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin aber fast an die Spitze - denn nur Dschungelsieger Gil Ofarim (43) war im Anschluss noch öfter in aller Munde. Eine Sache hat die 33-Jährige aber offensichtlich immer noch nicht richtig verdaut: Die heftige Kritik an ihrem Dschungel-Auftritt - und stehen lassen kann sie die scheinbar auch nicht. Promis & Stars Edith Stehfest zurück zum Ex-Mann? "Es muss ein Liebescomeback geben, aber …" Über Instagram zielt Eva nun daher gezielt auf ihre Kritiker ab. "Nicht der Hate ist das Problem. Sondern Menschen, die mit Stärke nicht umgehen können", heißt es unter anderem in ihrem neuesten Beitrag.

Eva Benetatou erklärt fragwürdiges Verhalten bei "IBES" als echt