Gesundheit macht Eva Benetatou zu schaffen: Auswanderung droht das Aus!

Düsseldorf - Nach dem Krankenhaus-Schock der vergangenen Tage muss Realitysternchen Eva Benetatou (32) in Zukunft kürzertreten. I hre Gesundheit macht e inem ganz großen Plan aber schon jetzt einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

Ihr eigener Körper stellt Eva Benetatou (32) momentan vor ganz große Rätsel. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Eigentlich hätte die On-Off-Freundin von Dennis Kessmeyer (43) gemeinsam mit Söhnchen George schon über alle deutschen Berge sein sollen.

Eigentlich! Denn nicht weniger als ihre eigene Gesundheit kommt der temperamentvollen Griechin nun heftig in die Quere.

Scheinbar so stark, dass ihre Auswanderung in die Wüste erst mal auf Eis zu liegen scheint! Darüber sprach die Single-Mama ganz frisch in ihrer Instagram-Story.

"Ich muss auf jeden Fall etwas kürzertreten mit meinen Plänen und dem ganzen Stress. Ich bin so froh, dass jetzt alles Formen annimmt und der Stress der letzten Monate endlich ein Ende hat. Ich starte jetzt irgendwie gefühlt bei null."

Deshalb soll ihr Vorhaben, Deutschland zu verlassen und sich ein neues Leben in Dubai oder Abu Dhabi aufzubauen, vorerst brach liegen. "Meine Auswanderungspläne sind aktuell erst mal nicht an erster Stelle", gab sie zu.