Obwohl sie als Stewardess gearbeitet hat! Eva Benetatou hat Angst vorm Fliegen

Bevor sie beim "Bachelor" mitmachte in bekannt wurde, war Eva Benetatou als Flugbegleiterin aktiv. © Bildmontage: Instagram/evanthiabenetatou (Screenshot)

Grund dafür seien die Meldungen über die Flugzeugabstürze in Kasachstan und in Südkorea in den vergangenen Tagen.

"Das ist voll schockierend und wühlt mich auf", erzählt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin freimütig in ihrer Instagram-Story.

Schließlich würden diese Berichte sie immer wieder an eine Situation erinnern, die sie im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihrem Sohn erlebt habe.

Damals war sie mit George (2) auf dem Weg von Hamburg nach Ibiza - und erlebte einen echten "Horrorflug", wie sie nun berichtet. Und das hat wohl bis heute Auswirkungen auf die 32-Jährige!