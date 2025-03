So sexy wie nie: Welche Promi-Lady zeigt sich hier in Spitzen-Unterwäsche?

"Es ist das Mindset, welches deinen Lebensweg entscheidet und welches dich an deine Ziele führen wird. Je stärker du bist, je mehr du zu dir selbst stehst und genau weißt, was du willst", lauten die ersten Zeilen ihres nachdenklichen Beitrags.

Die Rede ist von Single-Mama Eva Benetatou (32). Die Wahl-Düsseldorferin stellte sich am Samstag mit den Ergebnissen ihres Sexy-Shootings in Szene, schwadroniert parallel über den Sinn des Lebens.

Regelmäßig setzt sich die Griechin und Familienmama in Szene. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Während es in den Kommentaren des Postings nur so vor Zustimmung hagelt, heißt es weiter: "Bist du in der Lage, alles auf dieser Welt zu erreichen, was du dir jemals vorgestellt hast. Die einen sind dein Werkzeug, die anderen eine Lehre. Dein Schaffen ist das Ergebnis."

Geht es nach der gebürtigen Griechin und Ex-Freundin von Chris Broy (35), solle man voll und ganz dem Prozess vertrauen. "Trust the process", schreibt sie dazu.

Den genauen Grund für den tiefsinnigen Beitrag hat die Mama des kleinen George (3) derweil nicht preisgegeben. Dass sie sich aber in derartigen Posen an ihre Fans richtet, ist nicht das erste Mal.

Fast auf den Tag genau vor einem Jahr präsentierte sich die Ex-Kandidatin von "Der Bachelor" im heißen Hasenkostüm und hüpfte durch den Garten. Anders als dieses Mal fielen die Netz-Reaktionen im Vorjahr nicht ganz so gut aus.