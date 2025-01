Wegen Kamera-Klau: Eva Benetatou lässt die Fetzen fliegen - "Wie asozial kann man sein?!"

"Ich kann das immer noch nicht fassen, wie asozial ein Mensch sein kann, um so etwas auf einer privaten Veranstaltung mitzunehmen." Viel deutlicher wollte es die Ex-Freundin von Chris Broy (35) nicht formulieren ...

Zur Erinnerung: Auf einem PR-Event in Düsseldorf soll der 32-Jährigen am Donnerstagabend die Kamera geklaut worden sein.

Nach dem Event-Eklat sucht die Griechin händeringend nach der Speicherkarte ihrer Kamera. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Eva Benetatou

Auf der soll sich nämlich neben Videos vom besagten Event-Abend auch die brandneue Podcastfolge mit einem ihrer Freunde befinden.

"Was waren da für Leute? (...) Wie ekelhaft kann man sein? Was für ein Mensch muss man sein? Kann man mir wenigstens meine Speicherkarte zurückgeben?", will die alleinerziehende Mutter wissen.

Ihre Verzweiflung gehe inzwischen sogar so weit, dass sie die Kamera dem Langfinger schenken und überlassen würde. "Wer auch immer die Kamera hat, ich schenke sie dir. Es juckt mich nicht, aber bitte gib mir meine Inhalte zurück."

An Schlaf und Erholung ist ihrer Aussage zufolge aktuell überhaupt nicht zu denken. Das schreibt die Ex-"Bachelor"-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. "Danke für nichts, meine ganze Freude an gestern (...) sowie meine Vorfreude auf den Podcast wurde mir hiermit genommen. Ich könnte einfach den ganzen Tag heulen."

Mittlerweile wisse sogar schon die Polizei über den Vorfall Bescheid - eine Anzeige gegen unbekannt soll demnach schon geschrieben worden sein.