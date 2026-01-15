Schlaganfall? RTL-Moderatorin äußert sich zu Gerüchten hinsichtlich ihrer Gesundheit

Köln - Um RTL -Moderatorin Eva Brenner ranken sich wilde Gerüchte. Die 50-Jährige soll schwer erkrankt sein. Jetzt hat sie selbst für Aufklärung gesorgt.

RTL-Moderatorin Eva Brenner (50) hat mit wilden Gerüchten um ihre Gesundheit aufgeräumt. © Bildmontage: Instagram/eva_brenner_official (Screenshots)

Denn Eva hätten immer wieder besorgte Nachrichten erreicht, die sogar vor ihren Liebsten keinen Halt gemacht haben. Daher wolle sie sich selbst kurz einmal mit einem klaren Statement melden.

"Selbst meine Familie war deswegen kurzfristig beunruhigt …", gesteht die TV-Moderatorin in einem Instagram-Beitrag ihren rund 140.000 Anhängern.

"Deshalb ganz eindeutig: Ich hatte weder jemals einen Schlaganfall noch leide ich an Multipler Sklerose. Mir geht es gut", gibt die 50-Jährige, die gebürtig aus Rheinland-Pfalz kommt, preis.

Ihr gehe es gut und genauso wie in den vergangenen zwanzig Jahren turne sie - wie aktuell bei ihrem eigenen Haus - weiter auf Gerüsten und Baustellen herum.