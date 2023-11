Evan Ellingson: Ex-Kinderstar stirbt mit 35 Jahren

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Er wurde im Kindesalter berühmt, spielte in Erfolgsserien wie "CSI Miami" und war auf der Kino-Leinwand an der Seite von Hollywood-Star Cameron Diaz (51) zu sehen. Nun ist Evan Ellingson mit nur 35 Jahren gestorben.

Schauspieler Evan Ellingson wurde 35 Jahre alt. © KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Der ehemalige Kinderstar wurde am Sonntag (5. November) tot in einer Wohneinrichtung für Suchtkranke in San Bernardino County nahe Los Angeles gefunden.

Man habe Ellingsons Leiche in seinem Schlafzimmer entdeckt, berichtete das US-Promi-Portal TMZ unter Berufung auf die Gerichtsmedizin.

Wie genau der Schauspieler zu Tode kam, steht demnach noch nicht fest. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht.

Der 35-Jährige soll in der Vergangenheit immer wieder mit Drogenproblemen gekämpft haben, berichtete sein Vater Michael gegenüber TMZ.

Zuletzt sei es seinem Sohn jedoch besser gegangen, weshalb die Nachricht von seinem plötzlichen Tod die Familie völlig überraschend getroffen habe und ein "großer Schock" für Evans Angehörige sei.

Es ist nicht der erste schwere Verlust, den die Familie verkraften muss: Im Jahr 2008 war bereits Ellingsons Bruder Austin an einer Überdosis gestorben.