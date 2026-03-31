"Bist du Single?": Evelyn Burdecki bringt Schlagerstar ins Schwitzen
Köln - Am Sonntagabend (29. März) war Evelyn Burdecki (37) mal wieder bei "Grill den Henssler" zu sehen. Bei ihr im Team war auch ein Schlagerstar, den sie mächtig ins Schwitzen brachte. Zudem geriet sie mit Joachim Llambi (61) aneinander.
Neben der TV-Blondine versuchten auch Hundetrainer Martin Rütter (55) und Sänger (29) Vincent Gross ihr Glück am Herd und versuchten als Team, Star-Koch Steffen Henssler (53) in die Knie zu zwingen.
Während sich Martin komplett auf seine Aufgabe konzentrierte, machte Evelyn ihrem Ruf wieder alle Ehre und sprach offen über ihre Zukunftspläne.
"Ich will was Ernstes. Den Mann fürs Leben, Kinderwunsch, Heiraten, Scheidung – alles, was dazu gehört", gab sie preis und versuchte ihr Glück dann beim Schlagerstar.
"Bist du denn Single?", wollte sie vom 29-Jährigen wissen. Dieser musste seine Koch-Partnerin enttäuschen - seit etwas mehr als zwei Jahren sind Vincent und seine Freundin Sara ein Paar.
Bei Quasselstrippe Evelyn sorgte die Antwort für eine betretene Miene. "Okay, dann hat sich das erledigt", reagierte sie prompt.
Bei "Grill den Henssler": Evelyn Burdecki legt sich mit Joachim Llambi an
Einen weiteren Aufreger gab es mit Juror Joachim Llambi. Als die 37-Jährige in zwei riesigen Gläsern Aperol Spritz mixte, konnte er sich einen Macho-Spruch nicht verkneifen.
"Wat meinste, wat die Burdecki dann abends so weghaut!", kommentierte die "Let's Dance"-Ikone flapsig.
Die Aussage kam bei der TV-Bekanntheit überhaupt nicht gut an. "Ich trinke gar keinen Alkohol", machte Evelyn mit Nachdruck klar.
Die Drinks mixte die einstige "Bachelor"-Teilnehmerin nicht für sich, sondern für die Zuschauer.
Und diese profitierten ordentlich von der guten Laune der 37-Jährigen, die sie sich auch nicht vom patzigen Juror vermiesen ließ, und bekamen das eine oder andere Getränk ausgeschenkt.
Wer die fünfte Folge der 21. Staffel von "Grill den Henssler" verpasst hat, kann diese bei RTL+ nachschauen.
Titelfoto: RTL