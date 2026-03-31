"Bist du Single?": Evelyn Burdecki bringt Schlagerstar ins Schwitzen

Köln - Am Sonntagabend (29. März) war Evelyn Burdecki (37) mal wieder bei "Grill den Henssler" zu sehen. Bei ihr im Team war auch ein Schlagerstar, den sie mächtig ins Schwitzen brachte. Zudem geriet sie mit Joachim Llambi (61) aneinander.

Evelyn Burdecki (37) brachte Vincent Gross (29, im Hintergrund) mächtig ins Schwitzen. © RTL

Neben der TV-Blondine versuchten auch Hundetrainer Martin Rütter (55) und Sänger (29) Vincent Gross ihr Glück am Herd und versuchten als Team, Star-Koch Steffen Henssler (53) in die Knie zu zwingen.

Während sich Martin komplett auf seine Aufgabe konzentrierte, machte Evelyn ihrem Ruf wieder alle Ehre und sprach offen über ihre Zukunftspläne.

"Ich will was Ernstes. Den Mann fürs Leben, Kinderwunsch, Heiraten, Scheidung – alles, was dazu gehört", gab sie preis und versuchte ihr Glück dann beim Schlagerstar.

"Bist du denn Single?", wollte sie vom 29-Jährigen wissen. Dieser musste seine Koch-Partnerin enttäuschen - seit etwas mehr als zwei Jahren sind Vincent und seine Freundin Sara ein Paar.

Bei Quasselstrippe Evelyn sorgte die Antwort für eine betretene Miene. "Okay, dann hat sich das erledigt", reagierte sie prompt.