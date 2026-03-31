Bittere Diagnose für TV-Star Evelyn Burdecki: Arzt rät zum sofortigen Handeln
Köln - Eine ärztliche Diagnose hat Evelyn Burdecki (37) völlig aus der Bahn geworfen. "Ich war schockiert", gesteht die TV-Bekanntheit im Netz. Jetzt muss sie ihr Leben ändern!
Ein routinemäßiger Gesundheitscheck endete für die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin kürzlich anders als erwartet. Wie Evelyn in ihrer Instagram-Story öffentlich machte, leide sie unter einer Fettleber.
"Als die das ausgesprochen haben, wurde mir direkt schwindelig, mir wurde schlecht. Ich wollte heulen", erinnert sich die Kult-Blondine an den Moment der Diagnose zurück. Der Arzt habe ihr als Konsequenz sofort ein sechswöchiges Zuckerverbot verordnet.
Zwar spiele ihre Ernährung eine Rolle, laut dem Mediziner sei diese aber nicht allein für ihr Leid verantwortlich. "Evelyn, du ernährst dich ungesund, aber es gibt auch Menschen, die sich ihr Leben lang ungesund ernähren und keine bekommen", zitiert sie ihn.
Auch genetische Faktoren kommen als mögliche Ursache infrage. Nichtsdestotrotz ist die Diagnose für Evelyn ein herber Schlag. Immerhin bezeichnet die Ex-"Dschungelcamp"-Gewinnerin ihr Verlangen nach Süßem selbst als "Sucht".
Evelyn Burdecki fürchtet Stimmungsschwankungen durch Zuckerentzug
Noch handle es sich um eine leichte Fettleber, dennoch müsse sie ihre Ernährung umstellen. "Es kann wirklich schlimm werden, wenn man nichts dagegen tut. Deshalb habe ich ein Zuckerverbot bekommen", so die Döner-Liebhaberin weiter.
Zu Hause will sie ab sofort auf Süßes verzichten, auch unterwegs soll der Zuckerkonsum nach und nach sinken. Das Dilemma: "Wenn ich nicht meine Lieblingsschokolade essen kann, dann bekomm' ich schlechte Laune und Stimmungsschwankungen."
Eine Fettleber entsteht, wenn sich zu viel Fett in den Leberzellen einlagert. Die Gründe sind neben einer ungesunden Ernährung oft auch Übergewicht, Bewegungsmangel oder regelmäßiger Alkoholkonsum.
Oft bleibt eine Fettleber (medizinisch: hepatische Steatose) sogar lange unbemerkt. Wird sie nicht behandelt, kann das jedoch zu Entzündungen und schweren Leberschäden führen.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa