ZDF-Traumschiff: Wer Auftritt von Evelyn Burdecki sehen will, muss auf der Hut sein

Köln - Am Ostersonntag sticht "Das Traumschiff" wieder in See. Mit an Bord ist dann auch Evelyn Burdecki . Doch wer den Auftritt der 37-Jährigen sehen möchte, der sollte lieber nicht blinzeln …

Evelyn Burdecki (37) sticht an Ostersonntag mit dem ZDF-"Traumschiff" in See. (Archivbild) © Felix Hörhager/dpa

"Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!", verkündete die Kult-Blondine im vergangenen Sommer ganz stolz auf ihrem Instagram-Kanal.

In wenigen Tagen ist es so weit, und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) nimmt mit seiner Crew Kurs auf Island. Burdecki wird auf der Reise in einer Rolle als Stylistin zu sehen sein. Ein großer Auftritt zur besten Sendezeit im ZDF? Nicht wirklich!

Die blanken Zahlen sehen eher trist aus. Ganze 16 Sekunden und etwa 20 Wörter dauert das Spektakel. Zwischen Minute 21:33 und 21:49 sollte der Gang zum Kühlschrank oder ein zu langes Blinzeln also tunlichst vermieden werden.

Andernfalls könnte es sein, dass das Schauspieldebüt der ehemaligen "Dschungelcamp"-Gewinnerin für den Betrachter gänzlich unbemerkt bleibt. Auch dass ihre Figur "Vera" heißt, ist lediglich einer Pressemitteilung des Senders zu entnehmen.