ZDF-Traumschiff: Wer Auftritt von Evelyn Burdecki sehen will, muss auf der Hut sein
Köln - Am Ostersonntag sticht "Das Traumschiff" wieder in See. Mit an Bord ist dann auch Evelyn Burdecki. Doch wer den Auftritt der 37-Jährigen sehen möchte, der sollte lieber nicht blinzeln …
"Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!", verkündete die Kult-Blondine im vergangenen Sommer ganz stolz auf ihrem Instagram-Kanal.
In wenigen Tagen ist es so weit, und Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) nimmt mit seiner Crew Kurs auf Island. Burdecki wird auf der Reise in einer Rolle als Stylistin zu sehen sein. Ein großer Auftritt zur besten Sendezeit im ZDF? Nicht wirklich!
Die blanken Zahlen sehen eher trist aus. Ganze 16 Sekunden und etwa 20 Wörter dauert das Spektakel. Zwischen Minute 21:33 und 21:49 sollte der Gang zum Kühlschrank oder ein zu langes Blinzeln also tunlichst vermieden werden.
Andernfalls könnte es sein, dass das Schauspieldebüt der ehemaligen "Dschungelcamp"-Gewinnerin für den Betrachter gänzlich unbemerkt bleibt. Auch dass ihre Figur "Vera" heißt, ist lediglich einer Pressemitteilung des Senders zu entnehmen.
Evelyn Burdecki fordert Kuss mit "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen
Ob Burdecki noch andere Szenen gedreht hat, die dann nachträglich dem Schnitt zum Opfer gefallen sind, ist nicht überliefert. Fakt ist allerdings, dass die 37-Jährige trotz der Mini-Rolle tatsächlich mit nach Island reisen durfte.
Den Beweis dafür liefern Fotos und Videos, welche die Ex-"Bachelor"-Kandidatin auf ihrem Kanal veröffentlichte. Vor beeindruckender Island-Kulisse posiert sie darauf in ihrem Stylistinnen-Kostüm an der Reling der "MS Amadea".
Obwohl für Evelyn mit der Schauspielrolle "ein Kindheitstraum" in Erfüllung ging, bleibt am Ende ein kleiner Wermutstropfen. Leider habe sie Florian Silbereisen während des Drehs nicht getroffen, wie sie gegenüber "Bild" verriet.
Das würde sie gerne nachholen. Und Evelyn hat bereits genaue Vorstellungen davon, wie das Ganze aussehen soll: "Ich habe mich bei der Crew schon für eine Kussszene beworben! Ist also in Arbeit!", erklärte sie scherzhaft.
Wer nicht bis Ostersonntag warten möchte, kann die neue Folge bereits früher streamen: Seit dem 28. März ist "Das Traumschiff: Island" in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort wird es dann ein Jahr lang abrufbar sein.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa