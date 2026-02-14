Schwarze Federn und ein neuer Rekord: Evelyn Burdecki will's allen zeigen und legt sich hin

Wien - Auf den Flughafen-Schock und die unliebsame Begegnung mit einigen Zoll-Beamten folgt bei Evelyn Burdecki (37) ein Rekord-Auftritt in Wien. Grund dafür ist ihr heißer Look auf dem Wiener Opernball!

Evelyn Burdecki kreuzt am Donnerstagabend in einer schwarzen glamourösen Robe auf dem Opernball auf.

Zum allerersten Mal ist die einstige "Bachelor"-Kandidatin und Dschungelkönigin von 2019 auf dem Opernball in der österreichischen Hauptstadt geladen.

Wie es sich für einen standesgemäßen Auftritt in der Wiener Staatsoper gehört, zählt auch ein umwerfendes Outfit zum guten Ton in Promi-Kreisen.

Mit ihrer schwarzen mit Federn bestickten Robe und einem tiefen Ausschnitt könnte Evelyn am Donnerstagabend für einen Rekord in Wien sorgen, wie sie verrät.

"Mein erster Opernball. Noch wird geschneidert, noch wird gezittert. Und dann komme ich mit einer Schleppe, die Geschichte schreiben könnte. Die wohl längste, die dieser Ball je gesehen hat", kündigt die TV-Quasselstrippe großspurig an.