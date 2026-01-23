Schock bei Arzt-Besuch: Krebs-Verdacht bei Evelyn Burdecki
Düsseldorf - Eigentlich hatte Evelyn Burdecki (36) einen fast schon routinemäßigen Eingriff bei ihrer Hautärztin. Plötzlich entpuppt sich ihr Besuch aber als besorgniserregender Krebs-Verdacht mit Folgen.
Mit dem Ausgang ihres Termins hat die TV-Prominenz wohl alles andere als gerechnet ...
Denn eigentlich wollte Burdecki nur bei der Hautärztin ihres Vertrauens vorbeischauen, um einen entzündeten Pickel am Hals per Laser behandeln zu lassen. "Dieser hier ist nach innen groß geworden und ich neige immer dazu, den von innen nach außen drücken zu wollen."
Mitten im Termin scheint die Aufmerksamkeit ihres Hautarztes allerdings auf etwas anderes gefallen zu sein: eines ihrer Muttermale. "Aus dem Termin wurde spontan auch ein Muttermal-Check und eins mit Verdacht auf weißen Hautkrebs wurde vorsichtshalber entfernt", erklärt Evelyn auf dem Rückweg.
"Damit das nicht zu weißem Hautkrebs mutiert, hat sie es mir es herausgeschnitten. Jetzt laufe ich mit zwei Pflastern aus der Praxis raus - aber gut, dass ich da war", hält die Düsseldorferin in ihrer neuesten Instagram-Story fest.
Evelyn Burdecki gibt Fans wichtigen Tipp
Probleme mit auffälligen Muttermalen seien Evelyn bis dato fremd gewesen, heißt es.
Nebenbei hat die ehemalige Dschungelkönigin von 2019 noch einen wichtigen Hinweis für ihre Community auf Lager. "Und: ganz wichtig! Immer die Muttermale checken lassen. Einmal im Jahr am besten. Erst recht, wenn man so eine Sonnenanbeterin ist wie ich. Und eincremen mit 50+-Sonnenschutz", lauten ihre Ratgeber-Tipps zum Abschluss ihrer Story.
Auf ihre neu gewonnene Vorliebe für Tennis - und auf die Ratschläge von Trainer Frank - muss die 37-Jährige ab sofort jedoch ein paar Tage verzichten.
Erst, wenn die Narbe des Muttermals vollständig verheilt ist, darf Evelyn ihre sportlichen Ambitionen für 2026 fortsetzen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa