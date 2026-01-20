Wirbel um Foto: Trimmt sich Evelyn Burdecki mit Thomas Gottschalk zu Höchstleistungen?
Köln - Evelyn Burdecki (37) sucht einen Mann fürs Leben. Jetzt sorgt ein neues Foto für Wirbel: Was hat die Kult-Blondine mit Thomas Gottschalk (75) zu tun?
Zum Jahreswechsel hat sich die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin - wie viele andere auch - ein paar ambitionierte Ziele für 2026 gesteckt. Eines davon ist tatsächlich sportlicher Natur.
"Ich habe ja viele Vorsätze für dieses Jahr, aber ein Vorsatz ist so stark, und zwar, dass ich endlich lerne, richtig Tennis zu spielen", erklärt Evelyn in ihrer Instagram-Story. Aktuell sei sie allerdings noch "total die Amateurin". Ein richtiges Match mit ihr sei daher noch nicht möglich.
Vom Ehrgeiz gepackt, schob der Reality-TV-Star dann allerdings noch gleich hinterher: "Aber dieses Jahr im Sommer, zwischen Eichen, zwischen Rübe und Kirschenblüte, lerne ich mit Frank Tennis spielen. […] Wir werden jetzt so lange trainieren, bis ich fit bin und dann geht's ab."
Anschließend schlug Evelyn ein paar Bälle, um den rund 867.000 Abonnenten auf ihrem Kanal ein Bild ihres aktuellen Könnens zu vermitteln. Wo die gelbe Filzkugel landete, interessierte jedoch die wenigsten. Schnell geriet ihr Trainer in den Fokus.
Evelyn Burdecki gesteht: "Mein Postfach explodiert!"
Viele Fans sind der Meinung, Tennis-Guru Frank sehe aus wie TV-Entertainer Thomas Gottschalk. Evelyn sieht das genauso und heizte den Gag mit einem zweiten Foto von sich und ihrem Coach weiter an.
Frank trägt auf dem Schnappschuss ein klassisches weißes Tennishemd, dazu eine Brille. Seine lockige Haarpracht mit einem leicht blonden Stich erinnert in der Tat stark an das äußerliche Erscheinungsbild von Gottschalk.
Nicht wenige Follower sind auf den ersten Blick völlig irritiert: "Ich habe auch direkt dran gedacht, dachte, du hast ein Tennis-Date mit Thomas Gottschalk", kommentierte eine Userin beispielhaft zu der Aufnahme. Andere stießen in dieselbe Kerbe.
Für Evelyn hatte die Verwechslungsgefahr schnell Konsequenzen. "Mein Postfach explodiert gerade", ließ die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin und "Promi Big Brother"-Kandidatin ihre Community wissen. Dabei sollte sie sich doch eigentlich auf die Bälle konzentrieren.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)