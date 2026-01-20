Wirbel um Foto: Trimmt sich Evelyn Burdecki mit Thomas Gottschalk zu Höchstleistungen?

Köln - Evelyn Burdecki (37) sucht einen Mann fürs Leben. Jetzt sorgt ein neues Foto für Wirbel: Was hat die Kult-Blondine mit Thomas Gottschalk (75) zu tun?

Evelyn Burdecki (37) hat eine neue Sportart für sich entdeckt: Tennis. Trainer Frank, der aussieht wie Thomas Gottschalk, soll es ihr bis zum Sommer beibringen. © Bildmontage: Instagram/evelyn_burdecki (Screenshots)

Zum Jahreswechsel hat sich die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin - wie viele andere auch - ein paar ambitionierte Ziele für 2026 gesteckt. Eines davon ist tatsächlich sportlicher Natur.

"Ich habe ja viele Vorsätze für dieses Jahr, aber ein Vorsatz ist so stark, und zwar, dass ich endlich lerne, richtig Tennis zu spielen", erklärt Evelyn in ihrer Instagram-Story. Aktuell sei sie allerdings noch "total die Amateurin". Ein richtiges Match mit ihr sei daher noch nicht möglich.

Vom Ehrgeiz gepackt, schob der Reality-TV-Star dann allerdings noch gleich hinterher: "Aber dieses Jahr im Sommer, zwischen Eichen, zwischen Rübe und Kirschenblüte, lerne ich mit Frank Tennis spielen. […] Wir werden jetzt so lange trainieren, bis ich fit bin und dann geht's ab."

Anschließend schlug Evelyn ein paar Bälle, um den rund 867.000 Abonnenten auf ihrem Kanal ein Bild ihres aktuellen Könnens zu vermitteln. Wo die gelbe Filzkugel landete, interessierte jedoch die wenigsten. Schnell geriet ihr Trainer in den Fokus.