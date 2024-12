Evelyn Burdecki packt über Dating mit Männern aus: "Heute musst du als Frau ..."

Als Erklärung führt die TV-Moderatorin ihr fortgeschrittenes Alter an, doch das will Evelyn nicht gelten lassen. Ihre Theorie lautet: "Die Männer sind schüchterner geworden, weil wir Frauen irgendwie mehr Power bekommen haben."

Schöneberger kann ihren Gast voll und ganz verstehen. "Wenn du da irgendwo sitzt, lacht dich doch wirklich jeder an. Mit dir flirten die Männer noch", merkt die 50-Jährige neidvoll an. Aus ihrer Sicht seien Männer "nicht mehr so flirtwillig".

Ein solches Szenario sei für sie die pure Entspannung. Doch perfekt sei die Auszeit in ihren Augen erst dann, wenn am Nachbartisch auch noch ein gutaussehender Mann sitzt. "Made my day!", feixt die Düsseldorferin.

Im Podcast "Frühstück bei Barbara" mit Gastgeberin Barbara Schöneberger (50) sprach Evelyn über das aus ihrer Sicht veränderte Flirtverhalten von Männern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das weibliche Geschlecht sei in den vergangenen zehn Jahren "viel selbstbewusster" geworden. "Das hat sich alles gewendet. So vor 20, 30 Jahren, eine Frau in der Chefposition - das gab es ja nicht so", führt die frühere "Bachelor"-Kandidatin aus.

Frauen hätten inzwischen richtig viel Anerkennung erhalten und die Männer seien davon "ein bisschen eingeschüchtert", so ihre Theorie. Und weiter: "Die trauen sich nicht! Du guckst dann rüber und er guckt dann auch zurück."

Ihre Erfahrung lehrt Evelyn allerdings, dass in solchen Fällen mittlerweile die Frau gefragt sei, wenn es darum geht, den Flirt am Leben zu halten. Sie sagt: "Heute musst du als Frau hingehen und fragen: 'Willst du einen Kaffee mit mir trinken?'"

Früher hätten Männer in einer solchen Situation "direkt gefragt", ob sie die flirtwillige Single-Dame am Nebentisch auf ein Getränk einladen dürften. Schwere Zeiten also für die ehemalige "Dschungelcamp"-Gewinnerin.