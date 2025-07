Reality-Star Evelyn Burdecki: Warum Männer bei ihr den Rückwärtsgang einlegen

Köln - Evelyn Burdecki (36) ist ein echter Publikumsliebling, aber in Sachen Liebe läuft’s bei ihr irgendwie noch nicht so richtig. Und das wegen eines wunden Punkts, der viele Männer verunsichert.

Alles in Kürze

Evelyn Burdecki (36) ist derzeit Single. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

In ihrem neuen Podcast "Was stimmt nicht mit uns?" plaudert Evelyn mit Moderatorin Laura Karasek (43) über ihr Pech in Sachen Dates.

Dort enthüllt sie, dass viele Männer schnell abgeschreckt von ihren gegenwärtigen Kinderplänen sind.

Daher haben sie schon viele Typen blockiert, weil sie "einfach beim ersten Date rausgehauen habe", dass sie "Lust auf eine Familie hätte".

Die 36-Jährige könne die Ignoranz der Männer zwar gut wegstecken, trotzdem sei es jedes Mal "ein Schlag ins Herz".